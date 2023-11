Asiatische Hornisse: Letztes Nest in Bayern entfernt?

Ausbreitung der Asiatischen Hornisse nicht zu stoppen

Verhindern könne man die Ausbreitung der invasiven Insekten allerdings nicht mehr, das zeigten Erfahrungen anderer Bundesländer, so Meidel. Durch das Aufspüren und Vernichten der Nester könne die Entwicklung aber eingedämmt werden. Deswegen hat Matthias Meidel über viele Wochen bis Ende Oktober ein Monitoring betreut. Asiatische Hornissen wurden eingefangen und markiert oder mit Sendern ausgestattet. Dadurch sollten die Nester gefunden werden.

In Obernburg hatten Meidel und seine Imkerkollegen viel Glück. Nach ersten Hinweisen eines Anwohners meldete ein Imker den Befall der Hornisse an seinen Bienenstöcken ganz in der Nähe. An beiden Orten wurde beobachtet, aus und in welche Richtung die Tiere fliegen. Daraus wurde der Schnittpunkt ermittelt und nach kurzer Suche das Nest hoch oben in einer Zeder entdeckt.

Asiatische Hornisse ernährt sich von Honigbienen

Die Asiatische Hornisse "Vespa Velutina" ist eine invasive Art. Sie ernährt sich zu 85 Prozent von Honigbienen und ist in der Lage ganze Bienenvölker auszurotten. Dabei lauert sie am Bienenstock den zurückkehrenden Bienen auf und fängt sie in der Luft.

Wohl zufällig als blinder Passagier 2004 nach Südfrankreich gekommen, breitet sie sich in Europa immer weiter aus: über Italien, Belgien, die Schweiz und Großbritannien kam sie 2014 schließlich auch nach Deutschland. In Bayern wurde sie bisher nur in den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Spessart gesehen.