Schlachthof-Skandal: Stadt trennt sich von Amtstierärztin

Vorwurf SOKO: Tierärztin vor Ort während Quälerei

Ein weiterer Vorwurf der SOKO lautete, dass die amtliche Tierärztin und ihr Team teilweise von den Tierquälereien Bescheid gewusst haben sollen. Bei Aufnahmen aus dem Aschaffenburger Schlachthof sei zu erkennen, dass die zuständigen Personen sogar vor Ort waren, als Kühe oder Schweine gequält wurden.

Am Dienstag haben die Tierschützer der SOKO dem Bayerischen Rundfunk Aufnahmen aus dem Schlachthof zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Personen in den Aufnahmen sind zensiert und nicht zu erkennen. Man sieht allerdings unter anderem massenhafte Fehlbetäubungen und Tiere, die mit zig Stromstößen hintereinander gequält werden. Wenn die Betäubung nicht klappt, werden die Tiere laut den Aufnahmen bei vollem Bewusstsein geschächtet.

Schlachthof wurde durch Kontrollbehörde geschlossen

Wie zuvor berichtet, hatte die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) bereits vergangene Woche das Videomaterial von der SOKO Tierschutz erhalten. Aus dem Material hätten sich konkrete Anhaltspunkte für teils schwerwiegende Tierschutzverstöße im Schlachtprozess in dem Aschaffenburger Schlachthof ergeben, teilte die Behörde mit. Daraufhin hatte die KBLV den Schlachthof unangekündigt kontrolliert, durchsucht und sofort geschlossen. Auch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermittelt bereits in dem Fall.

Stadt Aschaffenburg möchte restlos aufklären

In einer Sondersitzung des Stadtrats mit Livestream will Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) am Freitagmittag öffentlich über den aktuellen Stand in Sachen Schlachthof informieren. Der Stadt sei es ein großes Anliegen, die erhobenen Vorwürfe restlos aufzuklären und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, heißt es weiter.