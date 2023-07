Faustball-Spektakel vor 10.000 Fans: Deutschland feiert WM-Titel

Die deutschen Faustballer haben große Werbung für ihren Sport betrieben. Der Serien-Weltmeister verteidigte seinen WM-Titel vor 10.000 begeisterten Fans in der ausverkauften Halle in Mannheim erfolgreich. Die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Neuenfeld und Kapitän Fabian Sagstetter gewann am Samstag das Finale gegen Österreich in vier Sätzen mit 4:0 (11:7, 11:3, 15:14, 11:7) und feierte damit ihren vierten WM-Triumph in Serie. Der Rekordweltmeister ließ den Österreichern angeführt von Topangreifer Patrick Thomas keine Chance.

"Erstmal feiern" - Deutschland siegt zum vierten Mal in Folge

"Es gibt nichts Größeres, als zu Hause eine WM zu gewinnen", sagte Thomas im SWR: "Wir sind überglücklich und werden jetzt erstmal feiern." Der 31-Jährige gilt derzeit als bester Faustballer der Welt und wurde nach dem Finale zum Spieler des Spiels gewählt. Erstmals fand ein WM-Endspiel in einer Halle auf Naturrasen statt, dieser war unter der Woche kurzfristig verlegt worden. Für Deutschland war es der insgesamt 13. WM-Titel.

Kapitän Sagstetter hatte den WM-Titel "ganz klar" als Ziel ausgesprochen. "Wir wollen Weltmeister werden. Wenn wir fit sind, wenn wir gut spielen, wenn wir unser Top-Level erreichen, dann ist es für die anderen schwer, uns zu schlagen", sagte der 32-Jährige Schweinfurter vor dem Turnier im BR24-Interview. Und er sollte recht behalten: Im gesamten Turnier gab die deutsche Auswahl nicht einen einzigen Satz ab.

Der Berufsschullehrer hofft nun, dass der Triumph im eigenen Land die Faszination für den Sport in Bayern und Deutschland wecken kann. Bei den "World Games" im letzten Jahr im englischen Birmingham hat er mit der deutschen Faustball-Nationalmannschaft nach 2013 und 2017 zum dritten Mal Gold geholt.