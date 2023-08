Demonstration gegen Grünen-Politik in Aschaffenburg

"Grüner Wahnsinn, ohne mich" – unter diesem Motto fand am Sonntagnachmittag und -abend in Aschaffenburg eine Demonstration statt, an der geschätzt um die 2.000 Personen und etwa 50 Traktoren und Lkw teilgenommen haben. Angemeldet hatte die Demo die umstrittene Bürgerinitiative Franken (BIF).

Zeitgleich waren drei Gegenveranstaltungen angemeldet - von der Seebrücke, der Kommunalen Initiative und dem VCD Kreisverband. Deren Veranstaltungen liefen unter dem Motto "In Vielfalt gegen Rechts – Für Solidarität, für Menschenrechte, für Demokratie". Nach Angaben der Veranstalter haben in der Spitze um die 1.000 Personen an den Gegenprotesten teilgenommen. Nach Angaben der Polizei blieb es bis zum späten Nachmittag entlang der Demonstrationsrouten friedlich.

Distanzierung von Extremen und Radikalen nur Lippenbekenntnis?

Mit der Demo am Sonntag findet in Aschaffenburg bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate eine Demo gegen grüne Politik statt - nach Pfingstsonntag und dem 25. Juni. Das Publikum, das an der heutigen Demonstration teilnahm, setzte sich aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und Milieus zusammen.

Auf Schildern fürchteten Teilnehmer zum Beispiel um die Zukunft des Mittelstands oder der Landwirtschaft. Andere kritisieren die Coronapolitik der Bundesregierung. Ein anderer Teilnehmer trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Biosphärenreservat, nein danke". Zu Beginn der Auftaktkundgebung hieß es von der Bühne, dass "Extreme und Radikale jeglicher Coleur" nicht willkommen seien. Gleichzeitig lief im Demonstrationszug eine Kleingruppe, die sich auf Shirts zum NPD-Nachfolger "Die Heimat" bekennt. Ein anderer Teilnehmer verlangt auf einem Schild, dass ein angeblicher "Coronacaust" aufgeklärt werden müsse.

Handwerk und Landwirtschaft lassen sich nicht vereinnahmen

In ihrem Aufruf erweckte die "Bürgerinitiative Franken" den Eindruck, sie gehe vereint mit Handwerk, Land- und Forstwirtschaft und dem Baugewerbe auf die Straße. Die entsprechenden Verbände äußerten sich im Vorfeld allerdings skeptisch. Von der Handwerkskammer von Unterfranken etwa hieß es, sie distanziere sich ausdrücklich von den Inhalten des Aufrufs. Das Handwerk stehe für Toleranz, Weltoffenheit und gelebte Integration: "Wir unterstützen den offenen politischen Diskurs, stellen uns aber entschieden gegen jegliche Form von Radikalismus und Extremismus."

Beim Bayerischen Bauernverband bezweifelt der Aschaffenburger Bezirkspräsident Stefan Köhler, dass Demonstrationen und Gegendemonstrationen wie am Sonntag in der politischen Auseinandersetzung nützlich seien. Jeder Landwirt dürfe seine Meinung haben und auch kundtun, doch als Verband positioniere man sich klar gegen Hetzparolen.