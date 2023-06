BR24live: Jahrestag Messerangriff Würzburg

Andras Pataki hat Tränen in den Augen. Hier am Barbarossaplatz in der Würzburger Innenstadt hat er seine Mutter verloren. Zwei Jahre ist das jetzt her, aber wie er sich fühlt, kann er kaum in Worte fassen. "Es ist ein Albtraum. Und jedes Mal, wenn ich aufwache, denke ich an alles, was passiert ist", sagt der 22-Jährige. Seine Mutter war eine der drei Menschen, die beim Messerangriff am 25. Juni 2021 ermordet wurden.

BR24 berichtet ab 11.00 Uhr live darüber, wie die Messerattacke am Barbarossaplatz Würzburg verändert hat und wie die damaligen Zeugen bis heute betreut werden. Darüber sprechen wir mit dem Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Nadine Weiß, einer der Beauftragten der Würzburger Polizei für Kriminalitätsopfer.

Elfjährige überlebt den Messerangriff - verliert ihre Mutter

Seine kleine Schwester war damals dabei. Mit ihren elf Jahren hat sie alles miterlebt - kam selbst ohne körperliche Verwundungen davon. Das Erlebte auch emotional zu überwinden sei nur als Familie möglich gewesen. "Sie ist ein sehr starkes Mädchen", sagt Andras Pataki. Er und Vater Eduardo waren während des Attentats in ihrer Heimat Brasilien gewesen, kamen aber umgehend nach Deutschland. "Meine Schwester ist in Brasilien aufgewachsen - dort ist Gewalt allgegenwärtig."

Augenzeugin: "Das wird mich mein Leben lang begleiten"

Eine, die von sich selbst sagt, sie habe "überlebt", ist Milena Zekovic. Sie war damals im Kaufhaus, hat den Angriff auf Andras' Mutter hautnah miterlebt. Immer wieder spielen sich diese Bilder in ihrem Kopf ab: "Ich denke immerzu an diese Frau. Das wird mich mein Leben lang begleiten." Am Jahrestag des Messerangriffs, am 25. Juni 2023, will sie deshalb einen Blumenkranz am Tatort niederlegen.