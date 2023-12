Millionengräber: Kostenexplosionen bei bayerischen Großprojekten

Bauprojekte geraten immer wieder in die Schlagzeilen, weil Planung und Kostenberechnungen nicht eingehalten werden. Warum das so ist, damit beschäftigen sich neben Bauherren auch der Bund der Steuerzahler Deutschland sowie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Baustelle trotz Neueröffnung im Mainfrankentheater

Ein Fall ist das Mainfrankentheater, das eigentlich schon längst saniert sein sollte. Die Eröffnung war für 2022 geplant. Die Bauarbeiten der Würzburger Kulturstätte werden auch 2024 weitergehen. 103 statt der veranschlagten 70,6 Millionen Euro hat der Neubau bereits verschlungen, Tendenz steigend. Wann die Sanierung komplett abgeschlossen sein wird und wie hoch die Gesamtkosten ausfallen werden, dazu wollte Geschäftsführer Dirk Terwey keine Angaben machen.

Vergangenen Samstag eröffnete das Würzburger Mainfrankentheater mit dem sogenannten "Kleinen Haus" immerhin schon einen Teil seines Neubaus. Ab sofort steht es für den Publikumsverkehr wieder zur Verfügung. Das neue Theater-Restaurant im Erdgeschoss soll darüber hinaus auch abseits der Vorstellungszeiten Kundschaft anziehen.

Unvorhersehbare Kosten durch Corona und Architekten-Insolvenz

"Wir verbuddeln ja nicht einfach die Millionen aus Schlechtigkeit oder aus bösem Willen", betont Dirk Terwey, Geschäftsführer des Mainfrankentheaters, und nahm damit auch Bezug auf die Bauprojekte des Augsburger Staatstheaters und des Coburger Landestheaters.

Planmäßig verliefen die Sanierungsarbeiten in Würzburg nicht. Neben der Corona-Pandemie, die das Bauvorhaben ausbremste, meldete das beauftragte Architekturbüro im Frühjahr 2022 Insolvenz an. Jetzt ist das Schweinfurter Architekturbüro FMP Design Engineering GmbH für den Bau und die Sanierung des Mainfranken Theaters verantwortlich. In der Konsequenz verursachten beide Ereignisse Bauverzögerungen und damit massive Mehrkosten.

Bauministerium: Budgetüberschreitungen nicht die Regel, aber auch nicht ungewöhnlich

Bauprojekte wie das Mainfrankentheater, die das veranschlagte Budget überschreiten, sind dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr nicht fremd. Auf BR24-Anfrage teilte das Ministerium jedoch mit: "Die überwiegende Zahl der Bauprojekte des Freistaats Bayern werden sowohl im Kosten- als auch im Zeitrahmen durchgeführt."

Das Ministerium erklärte außerdem, dass es aufgrund einer Vielzahl an Ursachen immer wieder zu Preissteigerungen kommen könne, "die auch nicht immer direkt mit dem jeweiligen Projekt zusammenhängen". Gemeint seien beispielsweise Fachkräftemangel, die Krise der Baubranche oder Lieferschwierigkeiten.

Augsburg und Coburg im Schwarzbuch

Dem Bund der Steuerzahler Deutschland stoßen Mehrkosten im Millionenbereich bei öffentlich finanzierten Projekten sauer auf. Gesammelt sind die größten im sogenannten Schwarzbuch. In die aktuelle Ausgabe haben es mit dem Coburger Landestheater und dem Augsburger Staatstheater zwei prominente Millionengräber aus Bayern geschafft.

2016 noch auf 59 Millionen geschätzt, liegen die aktuellen Kosten in Coburg bei 360 Millionen Euro. Das Augsburger Staatstheater rechnet statt den veranschlagten 186 Millionen derzeit mit 340 Millionen Euro an Sanierungskosten.

Deutliche Kritik des Bundes der Steuerzahler

Solche Preisexplosionen werfen beim Bund der Steuerzahler immer wieder Fragen auf. Maria Ritch vom Landesverband Bayern vermutet hinter finanziellen Fehlplanungen, es sei einfacher, das Geld der Steuerzahler auszugeben als das eigene, und nennt dieses vermeintliche Phänomen die "Es-ist-ja-nicht-mein-Geld-Mentalität".

Weitere Kostensteigerungen in Würzburg zu erwarten

Das Mainfrankentheater ist derzeit nicht Teil des Schwarzbuchs. Schätzungen zufolge werden die Bauarbeiten noch bis mindestens 2026 andauern. Das derzeitige Budget von 103 Millionen Euro ist bei einer Bauverlängerung über mehrere Jahre aber nicht einzuhalten.

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr nannte auf BR24-Anfrage den "in geeigneten Fällen praktizierten Einsatz alternativer Realisierungsmodelle" als mögliche Strategie, um Mehrkosten möglichst gering zu halten. Zudem seien bei Bauprojekten "immer eine Risikovorsorge und Preissteigerungsindex enthalten", die zum Inflationsausgleich dienen sollen.