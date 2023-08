"Mädchen auf dem Pferd": Alzenauer DJ mischt bei Sommerhit mit

Eigentlich war der Remix "Mädchen auf dem Pferd" ein persönliches Geburtstags-Geschenk für eine gute Freundin. Dass er zum Sommerhit 2023 gekürt werden würde, damit hat das Produzenten-Duo Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee nicht gerechnet. "Wir sind absolut glücklich und überwältigt", sagt DJ Spadafora gegenüber BR24. Der 24-Jährige kommt aus dem Alzenauer Stadtteil Hörstein.

"Bibi und Tina"-Remix geht viral

Das Techno-Remake des "Bibi und Tina"-Filmsongs geht schon seit Wochen viral und war am vergangenen heißen Wochenende der erfolgreichste Song Deutschlands. Nach zuletzt sieben Top 5-Platzierungen, davon vier in der Top 3, könnten das DJ- und Produzenten-Duo Luca-Dante Spadafora/Niklas Dee mit Sänger Octavian am Freitag sogar erstmals die Offiziellen Deutschen Single-Charts anführen.

Vom Geburtstags-Geschenk zum Sommerhit

Eine gute Freundin wollte unbedingt, dass Luca-Dante Spadafora einen Remix aus dem "Bibi und Tina"-Song macht. "Meine erste Reaktion war: Leute, Bibi und Tina mach’ ich jetzt echt nicht", sagt der 24-Jährige. Doch er hat sich umentschieden und den Remix seiner guten Freundin zum Geburtstag geschenkt. Dann hat er den Song seinem DJ-Partner Niklas gezeigt. Zusammen haben sie ihn neu ausgearbeitet, Sänger Octavian hat ihn gecovert.

Nach dem Upload auf Spotify ging alles ganz schnell. Mit jedem Tag wurde der Song häufiger gestreamt. "Der Song wurde so krass geteilt, der ist von selbst gewachsen – auch durch TikTok", sagt Luca-Dante Spadafora. Wie sehr er gewachsen ist, hat das Produzenten-Duo in einem ganz kurzen Moment in Berlin gemerkt: Ein Auto ist an ihnen vorbeigefahren – "Mädchen auf dem Pferd" lief auf voller Lautstärke. "Da hab ich kurz Herzklopfen bekommen", erinnert sich Spadafora.

Das erste Mal live: "krasser Moment"

Auf einem Dorffest in Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt war es dann so weit: Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee spielten zum ersten Mal "Mädchen auf dem Pferd" live vor Publikum. "Die Leute sind alle ins Zelt gerannt. 2.000 Leute haben den Song gefeiert. Das war einfach ein krasser Moment", erinnert sich Luca-Dante Spadafora. Der Weg dorthin sei hart gewesen. "Aber jetzt, wo der Song zum Sommerhit geworden ist, hat sich einfach alles gelohnt."

Nachfolger von Layla

Vergangenes Jahr hatten die Musik-Konsumenten noch "Layla" von DJ Robin & Schürze zum Sommerhit gemacht. Dieser Song hatte für massive Sexismusvorwürfe und Diskussionen gesorgt. Dieses Jahr hat sich erneut ein nationaler Titel durchgesetzt. Es ist erst der vierte deutschsprachige Sommerhit seit dem Start der Ermittlung 1990. Zuvor hatten "Hamma!" von Culcha Candela und "Ab in den Süden" von Buddy vs. DJ The Wave abgeräumt. Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans.

Remake eines Filmsongs

"Mädchen auf dem Pferd" wurde ursprünglich von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust produziert, von Fabian Buch gesungen und stammt aus dem "Bibi und Tina"-Film, der Anfang 2014 in die Kinos kam. Die 2023er-Neufassung wurde auf TikTok populär und eroberte dann binnen kurzer Zeit die Streaming-Plattformen. Alle wichtigen Kriterien, die einen waschechten Sommerhit ausmachen, treffen bei "Mädchen auf dem Pferd" zu.

Dazu gehören ein einfacher Text, den man gut mitsingen kann, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt. Der Sommerhit steht seit vier Wochen auf Platz eins der Dance-Charts, kommt, wie so oft, von einem bzw. mehreren Newcomern, verzeichnet hohe Abrufe auf Social Media und wird in den Urlaubsregionen wie beispielsweise auf Mallorca rauf und runter gespielt.