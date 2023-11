Würzburger Festung: Kernburg für Sanierung jahrelang geschlossen

Schlösserverwaltung: Führungen in die Kernburg möglich?

Die Vorbereitungen in der Kernburg fallen mehr ins Auge als die im Museum: Über die kleine Steinbrücke ist am Tag vor der Schließung schon der erste Radlader lärmend in den Bereich gefahren. Ab jetzt wird hier hinter den verschlossenen Bauzäunen gearbeitet. In der ersten Bauphase sollen der Westflügel, der Hofstuben- und der Bibliotheksbau für das neue Museumsdepot, die Museumsverwaltung, einen Vortragssaal sowie ein neues Museumscafé umgebaut werden. Außerdem erfolgen auch Arbeiten an den Dächern und Fassaden, der Hoffläche des inneren Burghofs, den Burgmauern mit ihren Türmchen und am Brunnenhaus sowie dem Fürstengarten mit seinem beeindruckenden Ausblick auf die Stadt.

Nach Abschluss dieser Bauphase kann die zweite Phase mit der Sanierung und dem Umbau des Fürstenbaus und der Schottenflanke beginnen, wo dann später das Museum einziehen soll. Mit ein bisschen Glück können Besucherinnen und Besucher vielleicht sogar doch auch während des langen Umbaus ab und zu einen Blick in die Kernburg werfen: Sofern es der Baustellenbetrieb zulässt, soll es nämlich sogar Führungen in die Kernburg geben, so Daniel Stein von der Schlösserverwaltung. Versprechen könne man da aber jetzt noch nichts.