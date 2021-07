Die beste Musik für den Start in den Tag in Bayern. Politische Erdbeben in München, Berlin oder Washington? Unglaubliches im fernsten Winkel der Welt? Geschichten aus der Heimat? Marcus Fahn ist dran. [mehr - BAYERN 1 am Morgen | zur Sendung: BAYERN 1 am Morgen - Für den perfekten Start in den Tag ]