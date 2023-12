Ein Stück Australien in Bayern! Norbert hat über 20 Kängurus in seinem Garten in Mittelfranken. Er war Überraschungsgast bei "Wer? Wie? Was?" - ob BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn erraten hat, was für eine süße Geschichte Norbert dabei hat? [mehr - zum Video mit Informationen: Bayer mit 20 Kängurus - Dieser Bayer hat über 20 Kängurus im Garten ]