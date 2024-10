Ist Honig gesünder als Zucker Honig besser als Zucker – oder nicht?

Zucker oder Honig – was ist gesünder? Die meisten von uns würden auf diese Frage ganz überzeugt antworten: natürlich Honig! Die Ernährungswissenschaft aber sagt: Zucker und Honig sind beide im Groben und Ganzen aus denselben Bausteinen zusammengesetzt – nämlich aus Glucose und Fructose – und beide haben viele Kalorien. Haushaltszucker, also Saccharose, besteht je zur Hälfte aus Glucose und Fructose.

Im Honig stecken rund 80 Prozent dieser beiden Einfachzucker zu gleichen Teilen, rund 17 Prozent Wasser und circa drei Prozent andere Bestandteile wie Proteine, Enzyme, Vitamine wie zum Beispiel Vitamin C und B, Pollen, Aminosäuren, Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium und Aromastoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe, vor allem Polyphenole und Flavonoide. Letztere wirken als Antioxidantien. Die Zuckerzusammensetzung variiert natürlich je nach Honigsorte. Dunklere Honige wie Waldhonig oder Tannenhonig gelten als gesünder, ihr Gehalt an Antioxidantien ist oft höher als der der helleren Sorten.

Honig gesund

Diese gesunden drei Prozent des Honigs machen seinen hohen Zuckergehalt nicht wett, so die Ernährungswissenschaft: "Wegen seines hohen Gehalts an für den Körper schnell verwertbaren Ein- und Zweifachzuckern ist Honig aus ernährungswissenschaftlicher Sicht in erster Linie ein kalorienreicher Energielieferant für einfache Kohlenhydrate", so das Bundeszentrum für Ernährung. 300 Kalorien pro 100 Gramm sind im Honig.