Berghütten mit Marcus Fahn Marcus Fahn besucht Berghütten - hier ansehen

Keine Sorge, unser Morgenmann Marcus Fahn wird weiterhin jeden Morgen von 5 bis 9 Uhr vorm Mikro stehen, um mit Ihnen in den Tag zu starten. Aber zwischendurch hat er ein wenig Bergluft geschnuppert - jetzt zu sehen in der vierteiligen Serie "Berghütten mit Marcus Fahn". Los geht es am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr, mit der ersten Folge im BR Fernsehen. Oder direkt in der ARD Mediathek, wo Sie auch den Trailer sehen können: