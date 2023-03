Schokokuchen Die besten Rezepte für Schokokuchen

Zwei-Zutaten-Kuchen

Kuchen ohne Mehl Zubereitung

Zuerst sollten Sie die Eier trennen. Eiweiß für 10 Minuten in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit Schokolade in einem heißen Wasserbad schmelzen. Immer wieder gut umrühren, damit sich keine Klumpen bilden. Wenn die Schokolade komplett geschmolzen ist, dann nehmen Sie das Eiweiß aus dem Kühlschrank und schlagen es steif.



Jetzt wird alles nacheinander zusammengemischt. Zuerst Schokolade und Eigelb verrühren. Danach das Eiweiß in drei Portionen vorsichtig unterheben.



Springform mit etwas Butter einfetten und Teig in die Form füllen. Kuchen bei 170° C (Ober- und Unterhitze) 30 - 40 Minuten lang backen. Schokoladenkuchen abkühlen lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.