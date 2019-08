Rezepte fürs Waffeleisen Schnelle Snacks aus dem Waffeleisen

Eigentlich ist ein Waffeleisen nichts anderes als ein doppelseitiger Schnell-Grill, in dem sich vieles ohne zu viel Fett zubereiten lässt. In zwei bis drei Minuten sind Snacks oder Desserts fertig. Das "Waffling", also der Trend, alles ins Waffeleisen zu werfen, was einem so einfällt, kommt freilich aus den USA.

Brezn aus dem Waffeleisen

Das schmeckt süß und salzig - am besten mit frischen Früchten und Ahornsiurp. Rezept: Vermengen Sie drei Eier mit etwa 100ml Milch und tunken die gefrorenen (leicht angetauten) Brezn-Rohlinge aus dem Tiefkühler in die Mischung. Dann kann der "arme Breznritter" auf das Waffeleisen und ist nach wenigen Minuten fertig.

Caprese- Toasts

Eine Scheibe Toastbrot auf einer Seite mit Olivenöl bestreichen. Mit der gefetteten Seite nach unten auf das Waffeleisen legen. 2 bis 3 getrocknete Tomaten in Öl abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Einen Mozzarella halbieren und eine Häfte davon in Scheiben schneiden. Tomaten und Mozzarella auf dem Toast verteilen. Je nach Geschmack Basilikumblätter oder ein kleines Löffelchen Pesto darauf verteilen. Eine weitere Toastscheibe, die auch außen mit Olivenöl bestrichen ist, kommt oben drauf. Zwei Minuten backen. Ist der Toast dann noch nicht knusprig, noch eine weitere Runde backen.

Käse-Tortillas

Dafür kaufen wir fertige Weizentortillas im Supermarkt. Eine davon bildet die Unterlage auf dem gefetteten Waffeleisen, die Füllung bilden eine Hand voll zerdrückte Kindneybohnen mit einem Esslöffel Crème fraîche plus eine hand voll geriebener Käse. Oder eine Viertel Paprikaschote in Würfelchen und eine in Ringe geschnittene Frühlingszwiebel (wahlweise Kidneybohnen dazu) plus Käse. Schön würzig wird es mit geriebenem Cheddarkäse. Oben drauf: eine weitere Weizentortilla. Das Ganze eineinhalb bis zwei Minuten mit geschlossenem Deckel backen - fertig ist der mexikanische Snack!

Pizzabrötchen

Wir nehmen Frischteig-Brötchen aus dem Kühlregal, schneiden sie längs auf und füllen sie. Wahlweise mit geriebenem Käse und Speckwürfeln, oder Käse und kleingeschnittenen Zwiebeln. Füllt man die Brötchen mit zwei Scheiben Mozzarella, einer Prise Oregano und in Scheiben geschnittenen Cocktailtomaten, hat man ganz schnell Pizzabrötchen. Zwei bis drei Minuten ins gefettete Waffeleisen, fertig. Oder man backt sich eine süße Variante und füllt den Brötchenteig mit Marmelade oder Nuß-Nougatcreme.

Leberkäse aus dem Waffeleisen

Leberkäse wird schön gebräunt im Waffeleisen

... wird im Waffeleisen schön gebräunt.



Omelette mit Waffelmuster



Ein bis zwei Eier verrühren, ein wenig Milch dazu, Salz, Pfeffer und das ganz langsam in das vorgeheizte und gefettete Waffeleisen gießen. Eimasse ein bisschen stocken lassen und dann das Waffeleisen vorsichtig schließen. Drei Minuten braten. Heraus kommt ein besonders formschönes Omlette.

Wer möchte, kann sein Omelette noch mit gewürfelten Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln, gewürfelter Paprikaschote oder Tomate, geriebenem Käse oder frischen Kräutern aufmotzen.

Burger im Waffeleisen braten?

Burger-Pattys aus Hackfleisch sind nach drei bis vier Minuten im Waffeleisen durch - und der Burger kann belegt werden.

Knusprige Zimtschnecken

In gut sortierten Supermärkten gibt es im Kühlregal Frischteig-Zimtschnecken aus der Dose. Die kann man gut und schnell im Waffeleisen zubereiten kann. Zwei bis drei Minuten ins gefettete Waffeleisen legen, dieses schließen, gut andrücken und dann probieren, ob sie schon durch sind. Sie sollen schön knusprig sein.

Popcorn

Ja, das geht tatsächlich. Theoretisch. Ein paar Maiskörner ins gefettete Eisen und los geht's. Nachteil: Öffnet man den Deckel, springen einem die aufpoppenden Maiskörner ins Gesicht oder auf den Küchenboden.

Apfelscheiben

... werden gut gebraten und schmecken sehr lecker nach Bratapfel. Ein wenig Vanillezucker drüber und eine Kugel Vanille-Eiscreme drauf, fertig ist ein leckeres Dessert. Oder einfach nur mit Zimt-Zucker genießen. Funktioniert auch mit Ananasscheiben.

Waffeln backen

Den Klassiker haben wir natürlich auch für Sie:

Völlig normale aber wahnsinnig gute Waffeln aus dem Waffeleisen - nach einem Rezept von Oma:

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. BAYERN 1 Das beste Waffelrezept der WeltDer Duft von frisch gebackenen Waffeln erinnert uns an unsere Oma, an wohlig-warme Nachmittage. Wie praktisch, dass wir ausgerechnet jetzt das beste Waffelrezept der Welt (mit fluffiger Geheimzutat) von damals wiedergefunden haben 😋😉Gepostet von BAYERN 1 am Samstag, 17. August 2019

Im Video haben wir noch mehr verrückte Waffeleisen-Ideen getestet: