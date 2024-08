Blaue Couch Gäste Das sind die Gäste auf der Blauen Couch

Die Blaue Couch: Das sind spannende Menschen, die aus ihrem bewegten Leben erzählen. Gastgeberin Dominique Knoll und Gastgeber Thorsten Otto von BAYERN 1 treffen Persönlichkeiten aus Sport, Literatur, Kultur und Entertainment – mal prominent, mal ganz normal. Sie alle erzählen Ungewöhnliches und sehr Privates.

Montags bis donnerstags um 19.00 Uhr.

Die Blaue Couch ist jederzeit hörbar in der ARD Audiothek.

Blaue Couch heute

In der Woche vom 2. bis zum 5. September begrüßt Moderatorin Dominique Knoll folgende Gäste auf der Blauen Couch:

Seine Fans lieben ihn als kiffenden Althippie-Vater in den Eberhofer-Filmen oder als freigeistigen Lebemann Sascha Wagenbauer in der BR Kultserie "Dahoam is Dahoam". Aktuell ist Eisi Gulp als "Boandlkramer" im Theater zu sehen. In einer Fortsetzung vom "Brandner Kaspar" spielt er in der Komödie im Bayerischen Hof in seiner Heimatstadt München. Außerdem tourt er mit einem neuen Kabarett- Programm durch Bayern. Aufgewachsen ist Eisi Gulp direkt am Englischen Garten. Er musste früh Verantwortung übernehmen, sich um den an Krebs erkrankten Vater kümmern, der starb, als Eisi erst 12 Jahre alt war. Mit 17 gönnte er sich eine Auszeit von der Schule, ging nach New York und Paris, arbeitete als Straßenkünstler und brachte den Breakdance nach Deutschland. Regisseurin Doris Dörrie hat ihn für den Film entdeckt. Das Tanzen ist bis heute für ihn ein Lebenselixier, genauso wie die Kreativität. Seinen Hof im Chiemgau hat er selbst ausgebaut, den Winter verbringt er in seiner zweiten Heimat Kenia. Eisi Gulp nimmt am Montag, 2. September, auf der Blauen Couch neben Dominique Knoll Platz.

Im Wildwasser sind die beiden Weltklasse: In Paris gewannen Elena Lilik Silber im Kanu-Slalom und Noah Hegge Bronze im Kajak-Cross. Es war die jeweils erste Teilnahme der Augsburger Kanu-Asse an Olympischen Sommerspielen – und gleich ein großer Erfolg. Sie kennen sich seit Kindertagen und haben ihre ersten Wettkämpfe zusammen bestritten. Lilik stammt aus einer sportbegeisterten Familie: Ihr Vater Thomas Apel ist Bundestrainer und trainiert auch seine Tochter. Hegge hat eine Ausbildung zum Konditor gemacht, ehe er sich ganz auf seinen Sport konzentriert hat. Beide haben die Höhen und Tiefen des Leistungssports kennengelernt und sich bis nach Paris gekämpft. Wie sie ihre ersten Spiele erlebt haben, welche Pläne sie haben und warum es nie ohne Mütze und Jubelschrei geht: Die Kanu-Stars Elena Lilik und Noah Hegge sind am Dienstag, 3. September, zu Gast bei Dominique Knoll.

Ein glückliches Liebespaar mitten im Fränkischen Seenland: Diana und Sabrina Burkel haben sich den Traum vom Leben auf einem alten Hof erfüllt und wohnen mit ihren drei Kindern im Grünen. Diana ist die Chefin im Restaurant Würzhaus in Nürnberg und Koch-Expertin bei "Wir in Bayern" im BR Fernsehen. Am liebsten kocht sie frisch und regional, auch Kräuter aus dem eigenen Garten kommen zum Einsatz, die sie mit Frau und Kindern sammelt. Sabrina lernte sie in einer schwierigen Trennungsphase kennen und sagt, sie habe wieder "ihr Licht angeschaltet". Sabrina hat sich schon durch viele Tiefpunkte gekämpft, vom frühen Tod des Vaters über Mobbing im Beruf bis zu einer schwierigen Kinderwunsch-Behandlung. Doch die Sozialpädagogin blieb positiv – und genießt jetzt ihr Leben als Dreifach-Mama und das Gefühl, angekommen zu sein. Das Paar spricht am Mittwoch, 4. September, mit Dominique Knoll über ihre Karrieren, ihr gemeinsames Leben und die Zukunft.

Uwe Ochsenknecht hat sich uns mit einer Leoparden-Unterhose ins Kino-Gedächtnis gebrannt. Die trug er in Doris Dörries Film "Männer": Start seiner inzwischen jahrzehntelangen Karriere. Er spielte Otto von Bismarck, er war der Kunstfälscher in "Schtonk" und König Alfons in "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Nach einer Kokainaffäre bekam er eine Vorstrafe, die wilden Zeiten sind aber längst vorbei. Seine Begeisterung für die Musik und sein Können als Sänger lebte er unter anderem im Musical "Hairspray" aus. Der 68-Jährige bewegt sich mit seiner zweiten Ehefrau zwischen Berlin und Mallorca und sagt: "In meinem Leben habe ich alles Wichtige von Frauen gelernt." Dazu passt perfekt seine aktuelle Rolle in "Die Ironie des Lebens". Da spielt er einen alternden Comedian, der von seiner Ex-Frau so einiges über das Leben lernt. Am Donnerstag, 5. September, spricht Uwe Ochsenknecht darüber und über vieles mehr mit Thorsten Otto.

Blaue Couch Podcast

