BAYERN 1 präsentiert David Garrett David Garrett - "Millennium Symphony" World Tour 2025

David Garrett hat die Musikwelt mit seinen genialen Violinvariationen immer wieder verzaubert. 2025 kommt er mit seiner "Millennium Symphony" World Tour auch nach Bayern, in die Olympiahalle in München. Mit der Veröffentlichung des gleichnamigen Albums "Millennium Symphony", das Tophits der letzten 25 Jahre neu interepretiert, beginnt der Geiger ein weiteres spannendes Kapitel in seiner Karriere. Eine tolle Bühnenproduktion, die David Garrett zusammen mit seiner Band und Orchester im Frühjahr 2025 in München beginnt, erwartet Sie bei diesem Konzert-Highlight.