Krankenkasse wechseln So wechseln Sie die Krankenversicherung

Krankenkasse wechseln

Krankenkasse Wechsel

Mehr als 73 Millionen Menschen sind in Deutschland gesetzlich krankenversichert und das in einer der rund 100 gesetzlichen Krankenkassen, die es bei uns bundesweit gibt. Einige dieser Krankenkassen erhöhen 2024 ihren Zusatzbeitrag. Wenn Ihre Krankenkasse das auch tut oder getan hat, können Sie mit einem Sonderkündigungsrecht zu einer günstigeren Krankenkasse wechseln. Über die Erhöhung und das Sonderkündigungsrecht muss Sie Ihre Krankenkasse rechtzeitig informieren. Sie können sich dann bis zum Ablauf des Monats, ab dem der neue Zusatzbeitrag erhoben wird, eine andere Kasse suchen. Und dann innerhalb von zwei Monaten wechseln. Zwei Monate dauert ein Wechsel immer - egal, ob ein Sonderkündigungsrecht vorliegt oder nicht. "Beim Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse zu einer anderen gilt eine Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende. Außerdem gibt es eine sogenannte Mindestbindungsfrist von zwölf Monaten. Durch das Sonderkündigungsrecht entfällt die Mindestbindungsfrist, die Kündigungsfrist bleibt aber gleich", sagt Tobias Mayer vom Verband der Ersatzkassen. Das heißt, auch wenn Sie Ihr Sonderkündigungsrecht wegen Beitragserhöhung wahrnehmen, werden Sie noch zwei Monate den höheren Beitrag zahlen müssen.

Krankenkassenwechsel neuer Job

Krankenkassenliste

Welche Kasse welchen Zusatzbeitrag erhebt und auch welche Kasse in Ihrem Bundesland vertreten ist, können Sie auf der Krankenkassenliste sehen, beim GKV-Spitzenverband, dem Verband der Krankenkassen. Dort sind auch die Homepages der einzelnen Kassen verlinkt. Lesen Sie dazu auch: Welche Krankenkasse ist die beste - So wählen Sie die richtige Krankenkasse aus .

Krankenkasse Kündigungsfrist

Wechsel Krankenkasse

Krankenkasse wechseln Frist

Normalerweise sind Sie nach der Wahl einer Krankenkasse für ein Jahr an diese Kasse gebunden, so das Gesundheitsministerium. Diese Frist nennt sich Mindestbindungsfrist, aber es gibt auch Ausnahmen - diese Frist gilt nicht, wenn ein Freiwillig Versicherter wieder in eine Familienversicherung wechseln kann oder wenn Sie von der gesetzlichen zu einer privaten Krankenversicherung wechseln. Das gilt auch, wenn die eigene Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, siehe oben. Wenn Sie bei Ihrer Kasse an einem Wahltarif teilnehmen - zum Beispiel einem Hausarztmodell - kann die Bindungsfrist länger sein. Fragen Sie dazu am besten bei ihrer aktuellen Krankenkasse nach, wie lang die Frist in Ihrem Fall ist.