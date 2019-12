Endiviensalat Rezept für Endiviensalat mit Apfel und Senfdressing

Von wegen bitter! Diesen Endiviensalat werden Sie lieben: Apfel, Senf und Kürbiskernöl verleihen ihm eine wunderbar fruchtig-erdige Note. So gut kann gesund und saisonal schmecken.

Als Zichoriengewächs kommt der Endiviensalat auch noch mit kühleren Temperaturen im Garten gut zurecht, und verträgt sogar ein bisschen Frost. Kein Wunder also, dass er als DER klassische Salat für Herbst und Winter gilt.

Rezept Endiviensalat

Zutaten Endiviensalat:

1 Kopf Endiviensalat

1 Apfel

5 EL weißer Balsamico

5 EL (Oliven-)ÖL

1 EL Kürbiskernöl

1 TL Senf mittelscharf

eine halbe Zwiebel

Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker

Zubereitung:

Die Zwiebel klein würfeln (je nach Geschmack - wir mögen sie ganz fein gehackt) und mit Essig, Öl, Senf und Gewürzen vermischen - mindestens 30 Minuten marinieren lassen.

Der bittere Geschmack der Endivie kommt vom Milchsaft, der den (gesunden) Bitterstoff Lactucopikrin enthält.

Die Endivienblätter waschen, einmal längs halbieren und in feine Streifen schneiden (auch hier mögen wir lieber die feinen Streifen mit einem halben Zentimeter Dicke, aber das ist natürlich Geschmackssache).

Den Apfel waschen, achteln und in feine Stückchen schneiden. Über die Endivien geben - und obenauf das Dressing.

Wie viel Apfelstücke auf wie viel Endiviensalat sein müssen, wird jede Familie für sich herausfinden; auch der Bedarf an Dressing ist unterschiedlich hoch.

Wir empfehlen deshalb, einfach die doppelte Menge vorzubereiten - gut verschlossen im Kühlschrank hält sich beides problemlos mehrere Tage lang.

Tipp: Geben Sie doch einfach mal Ihren eigenen Senf dazu :-) Hier haben wir Drei tolle Senf-Rezepte zum Selbermachen.

Wie bekommt man die Bitterstoffe aus dem Endiviensalat?

Bei Endivie denken die meisten von uns wahrscheinlich vor allem an BITTER! Früher hat unsere Oma daher die Endivienblätter in dünne Streifen geschnitten und etwa zehn Minuten in warmes Wasser gelegt, um die Bitterstoffe auszuwaschen. Aber: Dadurch gehen neben den Bitterstoffen auch die Vitamine und Mineralstoffe verloren - schade drum. Wir setzen deshalb auf die Kombination mit Apfel und einem Senf-Kürbisöl-Dressing, das Sie die (gesunde) bittere Note bestimmt vergessen lässt. Wir wünschen guten Appetit!

