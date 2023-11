Olivenbaum überwintern Wie überwintert man einen Olivenbaum im Topf?

Olivenbaum winterhart - bis wieviel Grad?

Bei einem ausgepflanzten Olivenbaum kann man davon ausgehen, dass er sogar bis minus 10 Grad aushält - auch im mediterranen Raum kommt es ja schließlich immer wieder mal zu Frösten", erklärt Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. "Hierzulande haben aber wohl die meisten Leute ihren Olivenbaum in einen Topf gepflanzt - und da würde ich sagen, so bis minus 5 Grad kann der Olivenbaum noch draußen bleiben, wenn der Topf etwas geschützt, also etwa eingepackt ist."

Olivenbaum überwintern im Freien

Am wichtigsten ist, dass der Topf, und damit die Wurzeln, geschützt sind. Gartenexperte Siegler rät: "Den Topf in einen größeren Topf stellen und die Zwischenräume mit Laub füllen - das isoliert. Unbedingt den Untersetzer entfernen, damit das Wasser abfließen kann und den Topf auf Holz oder Styropor stellen - das isoliert von unten und verhindert, dass der Topf am Boden festfriert." Alternativ können wir aber auch einfach den Topf mit Noppenfolie einwickeln oder mit Jutesäcken. Laub oben auf den Wurzelballen draufpacken und mit Tannenzweigen abdecken. Fertig.

Eine Lösung, die zwar etwas Arbeit macht, für den Olivenbaum laut Hubert Siegler aber am besten ist: Den Baum nur während der strengen Frostperioden nach drinnen räumen und ihn ansonsten geschützt an einer Wand draußen stehen lassen, denn "dort ist er immer besser aufgehoben." Dabei immer mit der Witterung gehen: Fällt die Temperatur nachts unter 5 Grad, die Olive nach innen räumen; bei milder Witterung tagsüber den Schutz entfernen und abends oder wenn es kühler wird, die Pflanze wieder einpacken.

Vor allem der Topf muss gut geschützt werden. Als Stellplatz sind die Südostseite oder die Südwest-Seite des Hauses meist am besten geeignet; ebenso West- oder Ostseite. Auf der Nordseite ist es zu kalt. Wer nur eine Südseite als Stellplatz zur Verfügung hat, muss darauf achten, dass die Sonne den Baum nicht zu stark trifft. An sonnigen Tagen sollte man dann die Baumkrone mit Vlies einschlagen oder auch zu einem Teil mit Jute abdecken, denn sonst kann es zur sogenannten Frosttrocknis oder Winterdürre kommen: Wenn der Olivenbaum durch die Sonnenwärme angeregt Feuchtigkeit über die Blätter verdunstet, die Wurzeln von unten frostbedingt aber kein Wasser nachliefern können, vertrocknen die Blätter.

Olivenbau überwintern im Haus

"Auf keinen Fall ins Wohnzimmer! So kühl es geht und so hell es geht", lautet die Empfehlung Gartenexperte Siegler. "Je dunkler er steht, desto wahrscheinlicher, dass der Olivenbaum seine Blätter abwirft. Jedoch sollte er eigentlich im Frühjahr wieder durchtreiben. Und je ungünstiger das Olivenbäumchen im Winter steht, desto anfälliger ist es etwa für Schädlinge, wie Blatt- oder Schildläuse."

Sehr wohl geeignet ist dagegen das Treppenhaus als Winter-Standort - vorausgesetzt es ist dort hell und kühl ist und es wird immer wieder gelüftet.

Olivenbaum überwintern - Garage

Kühl und hell sollte das Winterquartier für den Olivenbaum sein. Wenn Ihre Garage ein Fenster hat und der Olivenbaum direkt davor stehen kann - wunderbar. Auch ein Schuppen mit Fenster ist bestens geeignet. Selbst ein Kleingewächshaus oder ein geschützter Unterstand, der regengeschützt ist, eignen sich als Standort für den Winter.

Olivenbaum im Keller überwintern

Der Keller als Winterquartier dürfte in den meisten Fällen mangels Licht ausscheiden.

Olivenbaum auf dem Balkon überwintern

Wer nur einen Balkon zur Verfügung hat, sollte den Topf wie oben beschrieben einpacken. Kommt es dann richtig kalt, kann man sich je nach Größe des Bäumchens mit Tomatenhauben behelfen, die man über die Krone stülpt - oder auch mit sogenannten Thermozelten, die für Kleingehölze bis etwa zu einer Größe von etwa 2 Meter geeignet sind. "Aber", betont Gartenfachmann Siegler, "auch das nur begrenzt auf den Zeitraum, wo es kälter als minus 5 Grad wird." Ist der Balkon nach Süden ausgerichtet, schützt an sonnigen Tagen ein dickeres Vlies über der Krone.

Olivenbaum überwintern - verliert Blätter

Den Olivenbaum im Winter nur sparsam gießen. "Nein", beruhigt Baumexperte Siegler, "auch wenn ein Olivenbaum im Winter seine Blätter verliert, wird der Baum normalerweise im Frühjahr wieder durchtreiben. Allerdings sollte man ihn dann spätestens gegen Ausgang des Winters ein bisschen zurückschneiden. Und unbedingt bei den verbleibenden Blättern auf Blattläuse achten, denn diese können den neuen Blattaustrieb beeinträchtigen." Wenn ein Olivenbaum seine Blätter verliert, kann das daran liegen, dass er zu trocken steht - aber auch genau das Gegenteil kann der Fall sein, erklärt Siegler. "Auch wenn der Boden zu nass ist, wirft das Olivenbäumchen seine Blätter ab", erklärt Hubert Siegler, "und deshalb kann es im schlimmsten Fall sogar eingehen."

Olivenbaum - wie richtig gießen im Winter?

Im Winterquartier sollten wir unser Olivenbäumchen nur sehr sparsam gießen, "eher so, dass der Wurzelballen gerade eben leicht feucht ist", rät Siegler. Je nach Umgebungstemperatur etwa alle zwei Wochen den Wurzelballen kontrollieren: "Ist er feucht, muss ich gar nichts machen - denn man will die Pflanze ja in Winterruhe halten. Düngen oder auch zu viel Wässern würde sie dazu bringen, weitere, v.a. grüne, vergeilte Triebe zu bilden - und das sollte man im Winter vermeiden."

