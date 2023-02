Allwetterreifen Vorteile und Nachteile von Ganzjahresreifen

Das sind die Vorteile von Allwetterreifen

Das sind die Nachteile von Allwetterreifen

Allwetterreifen fallen in Tests mit längeren Bremswegen auf sowie mit geringerer Fahrstabilität und höherem Geräuschpegel. Ganzjahresreifen können - so das Ergebnis eines ADAC-Tests von 2018 - weder mit den guten Sommerreifen-Modellen noch mit den guten Winterreifen mithalten, die beste Note war ein "befriedigend". Vor allem auf eisigen und verschneiten Straßen bieten Allwetterreifen nicht das Maß an Sicherheit wie Winterreifen, so das Ergebnis.