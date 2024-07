Chiasamen gesund Das tun Chiasamen für unsere Gesundheit

Chiasamen sind sehr gesund. Schon 15 Gramm am Tag versorgen uns mit vielen Ballaststoffen und mit Omega-3-Fettsäure. Allerdings nur, wenn die Körnchen sorgfältig zerbissen werden. So holen Sie das Beste aus den Chiasamen heraus und so können Sie sie in der Küche verwenden.