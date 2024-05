BAYERN 1 präsentiert Kim Wilde Kim Wilde – Closer Tour 2025

Mit ihrer neuen Platte "Closer" geht Kim Wilde im November 2025 auf Deutschland-Tour - unter anderem spielt die Ikone auch im Circus Krone in München. Die Platte lehnt sich direkt an das 1988 veröffentlichte Album "Close" an, mit dem sie Charterfolge feierte, aber auch Gold- und Platinauszeichnungen gewann.

Kim Wilde - die 80er Ikone in München

Kim Wilde – unter anderem ihre Megahits "Kids in America", "Call me" oder "You keep me hangin‘ on" machten Kim Wilde zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der 80er Jahre. Und auch heute feiern die Leute zu diesen Klassikern, kaum jemand kennt sie nicht. Die Pop-Ikone rockte nicht nur damals die Bühnen und prägte mit ihrem einzigartigen Look eine ganze Generation - auch heute reißt sie auf ihren Konzerten das gesamte Publikum mit.