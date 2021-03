Wann wird die Uhr umgestellt Und in welche Richtung? Alles zur Zeitumstellung

Wann wird die Uhr umgestellt?

In der Nacht vom 27. auf den 28. März 2021 wird die Uhr auf Sommerzeit umgestellt. Das bedeutet eine Stunde vor. Um 2.00 Uhr nachts wird also in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Zeiger auf 3.00 Uhr vorgedreht.