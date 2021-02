BAYERN 1 App Immer live hören: BAYERN 1 auf Ihrem Smartphone

Hier können Sie die BR Radio App kostenfrei direkt in den Stores runterladen:

BAYERN 1 in der neuen BR Radio App gibt es jetzt bei iTunes und im Google Play Store. Einfach die kostenfreie App herunterladen und nicht nur BAYERN 1, sondern auch alle anderen Hörfunk-Programme des Bayerischen Rundfunks jederzeit mobil anhören.

BAYERN 1 Stream in der App

Der Menüpunkt "Programm" zeigt Ihnen an, welche Sendungen und welche Moderatorin oder welcher Moderator wann am Start sein wird. Über den Kalender können Sie zudem jedes beliebige Datum innerhalb der nächsten 30 Tage ansteuern, um zu erfahren, was wann läuft.