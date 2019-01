Immer wieder hacken Cyberkriminelle Passwörter und E-Mail-Adressen, um an persönliche Daten sowie Kontodaten zu kommen. Erst Anfang Januar wurde eine Liste mit 770 Millionen gehackten E-Mail-Accounts und 22 Millionen Passwörtern auf einer Cloud-Seite entdeckt. Diese ist mittlerweile wieder verschwunden.

Wie kann ich überprüfen, ob ich gehackt wurde?

Auf der Seite haveibeenpwned.com geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Fenster ein und klicken auf "pwned?". Bekommen Sie eine rot hinterlegte Antwort mit dem Wortlaut "Oh no - pwned!" wurde Ihr E-Mail-Account leider gehackt.

Auch die Seite https://sec.hpi.de/ilc/ des Hasso-Plattner-Instituts bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Adresse zu überprüfen. Diese Seite schickt Ihnen eine E-Mail auf die angegebene Adresse in der Sie sie über einen etwaigen Hack und über den ungefähren Zeitpunkt des Datendiebstahls informiert werden.

Ich wurde gehackt - Was tun?

Sie wurden gehackt? Dann ändern Sie sofort Ihr Passwort. Achten Sie darauf, dass dieses mindestens zwölf Zeichen und davon Großbuchstaben sowie extra Sonderzeichen beinhält. Um ganz sicher zu gehen, sollten Sie Ihr Passwort regelmäßig ändern. Am besten Sie enstcheiden sich für ein Wort, das so nicht im Duden steht.

Hier erfahren Sie noch mehr über sichere Passwörter: