BAYERN 1 Disco Alle aktuellen Termine und Infos

BAYERN 1 Disco - live im Radio

Wir verlagern die BAYERN 1 Disco bis auf weiteres jeden Samstag von 22:00 - 04:00 Uhr in Ihr Lieblingsradio . Dann heißt es Aufdrehen und Abgehen mit den besten Partyhits aus den 70er, 80er und 90er Jahren. BAYERN 1 bringt die Stimmung und Sie feiern mit Ihrer Familie zuhause im Wohnzimmer oder gemeinsam mit Freunden. Der etwas andere Discoabend, der aber sicher auch eine Menge Spaß und Ablenkung bringt!

Termine 2021/ 2022

Auch wenn die Diskotheken inzwischen wieder geöffnet sind, werden wir erst im Frühjahr 2022 wieder mit der BAYERN 1 Disco auf Tour gehen. Die neuen Termine für nächstes Jahr verraten wir Ihnen hier in Kürze.

Die BAYERN 1 Disco in Ihrem Ort: Hier können Sie sich bewerben!

Partystimmung bei der BAYERN 1 Disco

Sie wollen, dass die BAYERN 1 Disco auch in Ihrem Ort Station macht? Dann schicken Sie uns Ihre Anfrage inklusive Ort, Wunschdatum und Location über unser Bewerbungsformular. Sie haben die Wahl, ob Sie nur mit unseren BAYERN 1 DJs oder auch der Band feiern möchten. Für die richtige Disco-Atmosphäre in Ihrem Festzelt oder Ihrer Stadthalle sorgen wir mit einem entsprechendem Licht- und Soundsystem und individueller Dekoration.

Nach Eingang der Anfrage setzen wir von BAYERN 1 uns mit Ihnen in Verbindung und sprechen die Details ab.