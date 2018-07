Kriebelmücke Vorsicht vor diesen bissigen Insekten

Woran erkenne ich eine Kriebelmücke?

Die Kriebelmücke ist eine kleine buckelige Fliege mit scharfen Beißzähnen. Sie ist etwa zwei bis sechs Millimeter groß und sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Fliege. Ursprünglich stammen die Insekten aus Skandinavien. Mittlerweile sind in Deutschland rund fünfzig verschiedene Arten bekannt. Die meisten Kriebelmücken leben auf dem Land in der Nähe von Flüssen und Bächen. Dort legen Sie im Frühjahr ihre Eier ab. Da sich die Larven am besten bei heißen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entwickeln, gibt es in diesem Jahr mehr Kriebelmücken, als in den Vorjahren.

Wen beißt die Kriebelmücke?

Grundsätzlich beißen Kriebelmücken am liebsten Weidevieh, Kühe und Pferde. Hin und wieder erwischt es aber auch Menschen. Das Problem: Die Mücken fliegen den Menschen geräuschlos an, ohne ein Gefühl von Berührung zu erwecken. Im Gegensatz zu normalen Mücken sind Kriebelmücken sogenannte "Poolsauger" und keine "Stechsauger". Das bedeutet, dass die Mücke eine kleine Wunde in die Haut beißt, in der sich das Blut sammelt, das sie dann absaugt.

Sind Kriebelmücken gefährlich?

Grundsätzlich sind Kriebelmücken nicht gefährlich. Allerdings steigt durch den direkten Kontakt der Kriebelmücke mit dem menschlichen Blut das Risiko für Infektionen. Häufig gelangen Bakterien erst durch Kratzen in die Wunde.

Kurz nach dem Stich betäubt der Speichel der Mücke die Wunde und sorgt dafür, dass das Blut nicht gerinnt. Alles was spür- und sichtbar bleibt, ist ein kleiner Blutpunkt. Nach ein Paar Minuten allerdings kann der Biss einer Kriebelmücke sehr schmerzhaft werden. Schwellung und kleine Blutergüsse sind die Folge.

"Die Kriebelmücke gibt Speichelsekret in die Stichstelle. Das Histamin allerdings stammt aus dem Körper der Patienten selbst. Es wird freigesetzt aus Zellen, die es in der Haut speichern, um eine Lokalreaktion und Abwehrreaktion auszulösen, im Sinne einer Parasitenabwehr. Insofern hat der ausgelöste Juckreiz eigentlich (...) einen positiven Effekt." Prof. Ulf Darsow, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der TU München

Hin und wieder kommt es auch zu allergischen Reaktionen. Durch den Speichel der Mücke werden verschiedene toxische Stoffe abgegeben. Unter anderem auch Substanzen mit herz- und gefäßschädigender Wirkung und solche, die das Atemzentrum beeinträchtigen. Angst vor Übertragung ansteckender Krankheiten muss man jedoch keine haben.

Wie kann ich einen Stich behandeln?

Wenn Sie von einer Kriebelmücke gestochen werden, dann sollten Sie die Wunde kühlen. Auch anti-allergische Gele, Cortison oder Fenistil können helfen, um den Juckreiz zu unterdrücken. Wichtig ist, den Stich nicht aufzukratzen, damit beugen Sie Infektionen vor.

"Symptome sind sehr starke Schwellungen oder rote Streifen, die sich von der Stichstelle zum Körper hin ausbilden. Noch schlimmer wären allgemein Symptome wie Fieber, Schüttelfrost und allgemeines Unwohlsein. Mit solchen Symptomen sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Auch Kreislaufreaktionen sollten Betroffene selbstverständlich zum Arzt führen." Prof. Ulf Darsow

Wie kann ich mich vor der Kriebelmücke schützen?

Die positive Nachricht: Kriebelmücken dringen nie in Wohnungen oder Gebäude ein. Die Gefahr gebissen zu werden, besteht also nur draußen. Deshalb sollten sie in der Natur und in der Nähe von Flüssen besonders vorsichtig sein. Wir empfehlen lange Kleidung und geschlossene Schuhe zu tragen. Denn Stoff können Kriebelmücken im Gegensatz zu normalen Mücken nicht durchbeißen. Zusätzlich hilft auch normales Mückenschutzmittel.

Fatale Folgen kann auch der Biss einer Zecke haben: Wie Sie eine Borreliose erkennen.