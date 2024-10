Wärmflasche wegwerfen Wann muss ich meine alte Wärmflasche wegwerfen?

"Es gibt Wärmflaschen, die haben ein Verfallsdatum aufgedruckt oder eingeprägt, da steht dann wie bei der TÜV-Plakette auf dem Kfz-Kennzeichen drauf, wann sie hergestellt wurde", so Marianne Wolff. In der Mitte ist die Jahreszahl vermerkt und außen der Monat. Wenn kein Datum auf der Wärmflasche eingeprägt ist, dann kann man prüfen, ob sie schon porös ist oder Risse hat. Das passiert schnell, wenn man zum Beispiel immer kochendes Wasser in die Wärmflasche füllt oder sie in der Sonne hat liegen lassen. Das sollte man also vermeiden, um die Langlebigkeit der Flasche zu erhalten.