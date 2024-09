Inkasso Kosten Inkasso-Brief - muss ich bei Zahlungsverzug wirklich so viel bezahlen?

Was ist Inkasso

Inkasso-Kosten

Inkasso Verbraucherzentrale

Zahlungsverzug

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher glauben nach wie vor, dass sie erst nach Erhalt von drei Mahnungsschreiben in Zahlungsverzug geraten. Das stimmt aber nicht. Auch ohne vorher eine Mahnung zu bekommen zu haben, kann man in Verzug geraten, wenn Sie "bei Vertragsabschluss vereinbart haben, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen oder zu einem bestimmten Termin den Betrag zu zahlen und Sie die Rechnung nicht fristgerecht begleichen", so die Verbraucherzentrale.

Andere Möglichkeit, in Zahlungsverzug zu geraten, ohne vorher eine Mahnung bekommen zu haben: Sie haben eine Rechnung mit einem sogenannten Mahnhinweis bekommen. Dieser Mahnhinweis könnte so oder so ähnlich lauten, hier das Beispiel der Verbraucherzentrale: "Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang dieser Rechnung fällig. Wir weisen gemäß § 286 Abs.3 BGB darauf hin, dass Sie auch ohne Mahnung automatisch in Verzug geraten, wenn Sie den oben genannten Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit der Forderung und Zugang dieser Rechnung auf unserem unten genannten Konto eingehen lassen." Wenn Sie die Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen begleichen, sind Sie in Verzug und das Unternehmen muss nicht eigens noch eine Mahnung versenden.