Coronatest abgelaufen Kann man abgelaufene Coronatests noch verwenden?

Coronatest abgelaufen - noch verwenden oder wegwerfen

Halskratzen, Abgeschlagenheit, Frösteln – könnte das eine Corona-Infektion sein? Das will man so schnell wie möglich wissen, schließlich könnte man andere anstecken. Wenn dann die Corona-Schnelltests, die noch zu Hause im Badschrank lagern, abgelaufen sind? Wegwerfen und einen neuen kaufen, denn: "Abgelaufene Coronatests sind in ihrem Aussagewert nicht mehr zuverlässig", sagt Peter Sandmann vom Bayerischen Apothekerverband auf Nachfrage von BAYERN 1.