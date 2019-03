Silberfische bekämpfen Warum Silberfische im Bad ein Anzeichen für Schimmel sein können

Silberfische in der Wohnung sind zugegebenermaßen nicht schön. Aber eigentlich sind die flügellosen Insekten, die offiziell tatsächlich verniedlicht Silberfischchen (Lepisma saccharina) heißen, weder unhygienisch noch Krankheitsüberträger. Ihr Beiname "Saccharina" deutet auf ihre Vorliebe für Zucker hin, denn sie fressen vor allem gerne zucker- und stärkehaltige Lebensmittel. Silberfische verspeisen aber auch Schädlinge wie die Allergie auslösenden Hausstaubmilben und machen sich sogar über Schimmel her.

Silberfische sind Warnsignal vor Schimmel

Am wohlsten fühlen sich die Insekten in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von mindestens 80 Prozent - also dort, wo man sie am wenigsten haben möchte: im Bad und in der Küche. Die normale Luftfeuchtigkeit im Haushalt sollte bei 40 bis 60 Prozent, im Bad maximal bis 70 Prozent liegen. Um es klar zu sagen, Silberfischchen sind daher nicht das Problem, sondern eher ein Alarmsignal für eine zu feuchte Wohnung, möglicherweise sogar für Schimmel.

Ist ein rosa bis oranger Belag in den Fugen an der Dusche? Sind kleine schwarze Punkte auf den Fensterrahmen? Wie sieht die Wand in den Zimmerecken aus?

Falls Sie in Ihren vier Wänden Schimmel entdecken: Wer zahlt bei Schimmel in der Wohnung?

Silberfische im Bad

Bevor Sie auf die Jagd nach den Silberfischchen gehen, ist es also viel wichtiger, ein trockeneres Raumklima herzustellen. Das erreichen Sie nicht durch eine höhere Temperatur (warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen), sondern durch konsequentes Lüften. Das Badezimmer nach dem Baden oder Duschen gut durchlüften. Auch das Schlafzimmer früh und abends Stoßlüften. Wäsche nicht in der Wohnung trocknen, oder anschließend lüften. Am besten drei Mal am Tag und nach Bedarf für fünf Minuten die gegenüberliegenden Fenster aufreißen.

Silberfische in der Wohnung

Um den Silberfischen auf den schimmernden Leib zu rücken, sollten Sie auch ein paar Vorsorgemaßnahmen treffen: Nachts sollten weder Lebensmittel noch Tierfutter offen herumstehen. Sorgen Sie dafür, dass weder Essensreste (Krümel, Zucker etc.) noch Futterreste auf dem Boden liegen. Die silbrigen Insekten vermehren sich zwar langsam, sie wohnen aber im Untergrund Ihrer Wohnung - hinter Sockelleisten, Tapeten oder in kleinen Ritzen und Spalten, und daher sind die "Schädlinge" nicht ganz einfach wieder loszubekommen.

Silberfische vertreiben oder einfangen?

Viele Mittel setzen darauf, Silberfische zu vertreiben - aber das löst nicht das Problem.

Die meisten Mittelchen aus dem Küchenschrank, die u.a. im Internet empfohlen werden, setzen lediglich auf die Vertreibung der Silberfischchen. Mit Gerüchen von frischem Lavendel, Zitronen oder Gurken sollen die Insekten vergrämt werden, da die Duftnoten für sie unangenehm sein sollen. Aber wohin gehen sie dann? In einem freistehenden Haus finden die Silberfische immer Winkel zum Rückzug, in einer Etagenwohnung freut sich gleich der Nachbar über Familienzuwachs.

Eine im Internet oft gesehene Methode sind selbstgebaute Glasfallen - sie nutzen die Tatsache, dass Silberfische sich an Glasflächen nicht halten können. Mit Hilfe z.B. eines Einmachglases oder Ähnlichem und Haferflocken sollen die Insekten angelockt und in die Falle gelockt werden. Aber will man diverse Einmachgläser in der Wohnung verteilt stehen haben?

Hausmittel gegen Silberfische

Am einfachsten sind Klebefallen. Entweder bestreicht man Backpapierstreifen mit Honig und legt sie nachts aus. Oder man kauft Klebefallen mit Duftstoffen. Diese sollten so oft aufgestellt werden, bis keine Insekten mehr daran klebenbleiben. Achten Sie aber beim Kauf darauf, dass die Fallen ohne Insektizide und feuchtigkeitsbeständig sind. Giftsprays, Köder und auch Salmiak-/Ammoniakwasser (fällt oft sogar unter "Hausmittel") sind nicht nur für die Silberfischchen höchst ungesund, auch für die restliche Umwelt und zuletzt für Sie, den Anwender.

Unsere Tipps im Video: