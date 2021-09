Pop meets Klassik Night of the Proms verschoben auf 2022

Mehr als 200 Personen bestehend aus Chor, Orchester und Künstler auf der Bühne, sowie der Crew im Hintergrund, sind an dieser Tournee beteiligt und über mehrere Wochen auf Tour durch die größten Eventhallen in ganz Deutschland. Und trotz zahlreicher Impfungen und vielen Genesenen bleibt bei dieser großen Personenzahl auf Tour ein nicht kalkulierbares Risiko. Denn die Gesundheit der Gäste, Künstler und Mitarbeiter steht über allem. Zudem lassen die schon deutschlandweit sehr unterschiedlichen Bestimmungen immer noch keine Planungssicherheit für eine internationale Tournee zu.

Daher haben sich die Veranstalter schweren Herzens entschieden die "Night of the Proms" auf November und Dezember 2022 zu verlegen.