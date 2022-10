Quitten innen braun Warum sind meine frisch geernteten Quitten innen braun?

"Wenn Quitten innen braun sind, hat das meist eine physiologische Störung als Ursache - also etwa starke Witterungswechsel zwischen Trocken und Nass oder zu große Trockenheit. Oder aber eine zu späte Ernte", erklärt BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner. Das sind alles aber nur optische Mängel - verzehrt werden können die Quitten trotzdem problemlos. Bei der Verarbeitung zu Saft oder Gelee fällt der Braunton nicht auf, so die Gartenfachfrau, "höchstens beim Mus stört er eventuell etwas die Optik."

Quitten ernten

Es ist nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt für die Quitten-Ernte zu bestimmen - denn wann die Schalenfarbe in das tiefe Gelb umschlägt, das die Fruchtreife kennzeichnet, hängt von der jeweiligen Quittensorte ab. Karin Greiners Tipp: "Der Flaum auf den Quitten darf noch nicht weg sein. Um die Färbung darunter zu erkennen, einfach ein bisschen Flaum abreiben und nachschauen." Die Gartenfachfrau erntet ihre Quitten lieber im "Flaumstadium" und lässt sie dann im kühlen Keller bei den Äpfeln ein bis zwei Wochen nachreifen.

Darum sind 2022 viele geernteten Quitten innen braun

Auch Quitten mit braun verfärbtem Fruchtfleisch sind ohne weiteres genießbar.

Die Hitze und Trockenheit in 2022 haben bei vielen Pflanzen eine Art Notreife ausgelöst, erklärt die Gartenexpertin. Das hat dazu geführt, dass etwa auch die Quitten drei bis vier Wochen früher reif waren als normalerweise. Das braun verfärbte Fruchtfleisch kann also in diesem Jahr auch einfach nur ein Zeichen dafür sein, dass die Früchte überreif sind.