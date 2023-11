Mamma Mia! Die Magie von MAMMA MIA! live

Alle ABBA-Fans aufgepasst

Vom West End zu einem weltweiten Phänomen! MAMMA MIA! ist Judy Craymers geniale Interpretation der zeitlosen ABBA-Songs in Form einer heiteren und witzigen Geschichte einer Mutter, einer Tochter und drei potenzieller Väter auf einer idyllischen griechischen Insel. Die Aufführungen feiern das 25-jährige Jubiläum von MAMMA MIA! seit der Premiere in London im April 1999. Und bis heute ist MAMMA MIA! das am drittlängsten laufende Musical mit über 10 Millionen Zuschauern im Londoner West End. MAMMA MIA! wurde von mehr als 65 Millionen Zuschauern in 50 Produktionen und in 16 verschiedenen Sprachen gesehen. 2011 war MAMMA MIA! das erste Musical der westlichen Hemisphäre, das auf Mandarin in der Volksrepublik China aufgeführt wurde.