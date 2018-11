Weihnachtsmärkte Bayern Die schönsten Weihnachtsmärkte

Lindauer Hafenweihnacht

Malerische Kulisse: Die Lindauer Hafenweihnacht.

Von der Lage ist die Lindauer Hafenweihnacht vielleicht einer der spektakulärsten Weihnachtsmärkte in Bayern. Wer an den Ständen am Ufer des Bodensees einen Glühwein schlürft, kann gleichzeitig den Ausblick auf das Bergpanorama genießen.

Geöffnet in der Zeit vom 22. November bis 16. Dezember 2018, jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Christkindlmarkt Murnau

Malerisch: Der Christkindlmarkt in Murnau am dritten Adventswochenende.

Für nur ein Wochenende bauen die Murnauer ihre Buden auf: Von Glühwein bis Kunsthandwerk bieten die Buden alles, was ein Weihnachtsmarkt braucht – mit Blick auf die Berge.

Samstag, 15.12.2018 von 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 16.12.2018 von 11 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Waldwipfelpfad

Spektakulärer Ausblick: der Weihnachtsmarkt am Waldwipfelpfad.

An den Wochenenden im Advent drängen sich in vielen Innenstädten die Weihnachtseinkäufer - dementsprechend voll wird es auch den Buden. Weniger trubelig, dafür umso idyllischer liegt der Weihnachtsmarkt am Waldwipfelpfad in Maibrunn. Neben Glühwein und Geschenken finden Sie hier vor allem, was viele große Weihnachtsmärkte nicht bieten: Ruhe.

An den Wochenenden (23.11., 24.11., 25.11. sowie 30.11., 1.12., 2.12. und 14.12.,15.12., 16.12. und natürlich 21.12., 22.12., 23.12. ) zu diesen Zeiten geöffnet: Freitag 15 -20 Uhr / Sa und So 12-20 Uhr). Adresse: Maibrunn 2a, 94379 Sankt Englmar.

Nach Weihnachten findet dort noch der Wintermarkt von 27.12. bis 30.12. immer von 12-18 Uhr.

Waldweihnacht Halsbach

In Halsbach stehen die Buden mitten im Wald.

Weihnachten wie im Märchenwald finden Sie bei der Waldweihnacht in Halsbach. Unter beleuchteten Bäumen stehen die Buden mitten im Wald. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, findet hier kulinarische Spezialitäten aus der Region.

Geöffnet von 30.11.2018 bis 16.12.2018, jeweils Montag bis Freitag von 17 - 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Maria Empfängnis (8. Dezember) 13 - 21 Uhr. Adresse: Waldbühne Halsbach, Spielhof 58, 84553 Halsbach, Eintritt 5 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei.

Christbaumdorf Mittelsinn

Weihnachten im Christbaumdorf Mittelsinn.

Kein Christkindlmarkt im klassischen Sinn, dafür ein ganzes Dorf: Im Örtchen Mittelsinn in Unterfranken produzieren 30 Familien Christbäume und sind damit echte Weihnachtsprofis. Am zweiten und dritten Advent öffnen die Dorfbewohner ihre weihnachtlich dekorierten Höfe, verkaufen Waffeln, Glühwein und regionale Spezialitäten - und natürlich Christbäume.

Geöffnet jeweils Samstag von14 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr am 8./9. und 15./16. Dezember.

Schwimmender Christkindlmarkt in Vilshofen

Einen Christkindlmarkt auf dem Wasser gibt es in Vilshofen.

Wer nicht genug von funkelnden Weihnachtslichtern bekommen kann, der ist in Vilshofen genau richtig. Hier spiegelt sich die Weihnachtsbeleuchtung nämlich in der Donau, an deren Ufer die Buden stehen. Neben Glühwein und anderen Weihnachtsmarkt-Klassikern bieten die Buden an der Promenade und auf dem Schiff auch viel Kunsthandwerk an.

Geöffnet an den drei Adventswochenenden zu folgenden Zeiten: Freitag: 14 - 20 Uhr, Samstag: 13 - 20 Uhr und Sonntag: 13 - 20 Uhr.

Granitweihnacht

Idyllisch im Steinbruch gelegen: die Granitweihnacht.

Die beeindruckende Kulisse eines alten Steinbruchs bietet der Christkindlmarkt in Hauzenberg: Die Buden verteilen sich zwischen den erleuchteten Steinwänden und für kleine Besucher gibt es einen Streichelzoo samt lebender Krippe.

An den Adventswochenenden (ab 29.11.) jeweils Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Adresse: Granitzentrum Bayerischer Wald, Passauer Straße 11, 94051 Hauzenberg. Eintritt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Winterweihnacht Sommerach

Nicht nur für Weinliebhaber ein Erlebnis: die Winterweihnacht in Sommerach.

Nur für ein Wochenende (das um den 3. Advent) verwandelt sich das unterfränkische Sommerach in ein Weihnachtsdorf. Weingüter und Handwerksbetriebe schmücken ihre Höfe und laden zu weihnachtlichen Konzerten, Führungen und Weinverkostungen.

Geöffnet am 15. und 16. Dezember von 12 bis 20 Uhr.

Christkindlmarkt auf der Fraueninsel

Ein Traum: Die Fraueninsel im Winter.



Am ersten und zweiten Adventswochenende findet auf der Fraueninsel im Chiemsee ein romantischer Weihnachtsmarkt statt. Mit der Fähre setzt man auf die kleine Insel über, wo über 90 Aussteller auf Sie warten.





Von 23.11. bis 25.11. und 30.11. bis 2.12.2018. Geöffnet Freitag ab 14 bis 19 Uhr und Samstag,Sonntag ab 12 bis 19 Uhr.