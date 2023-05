Antioxidantien Diese fünf Nahrungsmittel halten jung

Medizinerin Dr. Yael Adler ist überzeugt: Wenn wir unseren Körper kennen, bleiben wir länger jung. Sie hat aus ihrer eigenen Hautarztpraxis, aber auch durch Gespräche und Recherchen bei Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt, was wir alles tun können, um länger vital zu bleiben. Unsere Gene bestimmen nur maximal bis zu einem Drittel, wie gut oder wie schlecht wir altern. Mit einer gesunden Lebensweise, so Dr. Yael Adler, können wir bis zu 17 Jahre längeren Lebens herausholen.

Anti Aging Tipps

Eine gesunde Lebensweise ist eine, die Alterungsbeschleuniger meidet wie Übergewicht, Rauchen, zu viel Sonne, Feinstaub. Länger vital bleiben lässt uns nach Dr. Yael Adlers Recherchen die Pflege von sozialen Kontakten und Freundschaften, guter und ausreichender Schlaf, eine Ernährung, die pflanzenbetont ist, genügend Bewegung, genügend Sex und Berührungen sowie eine positive Haltung zu unserem Leben: "Wir brauchen eine positive Lebenseinstellung, weil sie uns gute Gefühle macht, die biochemisch messbar sind. Also Glückshormone, Belohnungshormone. Wenn wir Cortisol abbauen, also Anti-Stress, können wir vom Immunsystem her besser performen, haben weniger Infektionen, haben weniger Entzündungen chronischer Art, was uns dann am Ende jünger hält."