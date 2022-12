Brückentage 2023 So holen Sie möglichst viele freie Tage am Stück für 2023 raus

Ein verlängertes Wochenende ohne jedes Zutun bekommen wir durch Heilige Drei Könige am 6. Januar. Der ist nämlich ein Freitag. Und auch der Tag der Arbeit am 1. Mai beschert uns ein verlängertes Wochenende, fällt er doch auf einen Montag.

Brückentage 2023 Bayern

Da Christi Himmelfahrt (18. Mai) und Fronleichnam (8. Juni) traditionell immer auf einen Donnerstag fallen, lässt sich mit jeweils einem Urlaubstag am Freitag einfach ein verlängertes Wochenende erbeuten. Mariä Himmelfahrt am 15. August ist nur in Bayern ein Feiertag, fällt 2023 aber arbeitnehmerfreundlich auf einen Dienstag - mit einem Urlaubs-Montag gibt's also auch hier ein Vier-Tage-Wochenende. Gleiches gilt für den natürlich bundesweit geltenden Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober - auch der 2023 ein Dienstag.