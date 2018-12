Gute Bücher Ulla Müllers Buchtipp

Günther Albrecht: "100 mal Bayern" (Volk Verlag) Hundert kleine Kapitel mit allem, drin, was Bayern ausmacht und bei uns besonders ist. Wo die bayerischen Rauten herkommen, was Ehrenstrafen sind (da wurden im 17. Jahrhundert beispielsweise Bäcker, die minderwertiges Brot gebacken hatten, zur Strafe in einem Käfig mehrfach in Jauche getaucht) und warum die Erfindung der Kältemaschine 1871 so wichtig war für die bayerischen Brauer. Spannend, lehrreich und unterhaltsam.