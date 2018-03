Gute Bücher Ulla Müllers Buchtipp

Hier stellt Bayern 1-Moderatorin Ulla Müller Bücher vor, die sie begeistert, gefesselt oder überrascht haben. Und hier haben wir sie alle: Begleiten Sie uns in eine Welt guter Bücher! Und lernen Sie Ulla Müller und ihre Passion für Literatur kennen.

"Bibliotheken sind geistige Tankstellen." (Helmut Schmidt)

Dieser Spruch von Helmut Schmidt steht neben der Tür zu unserer BR-Bibliothek. Und ist der nicht einfach klasse? Seit ich lesen kann, verschlinge ich Bücher, wollte eigentlich Buchhändlerin werden, habe aus Liebe zur Sprache deutsche und englische Literatur studiert und darf jetzt auf Bayern 1 Buchtipps geben. Passt.

Vorheriges Bild Nächstes Bild Stefan Nink „Donnerstags im fetten Hecht“ (blanvalet) Ein sehr lustiges Weltreisebuch von Stefan Nink: Siebeneisen ist Lokalreporter mit langweiligem Leben. Der Höhepunkt der Woche ist der Donnerstag Abend in der Kneipe „Fetter Hecht.“ Da trifft er sich mit seinen Kumpels Schatten und Wipperfürth. Doch dann erbt Schatten 50 Millionen. Aber nur, wenn er seine sieben Miterben auftreibt, die überall in der Welt verteilt wohnen. Und Siebeneisen, der zwar alle Geo-Zeitschriften und National geographic -Hefte gelesen hat, aber selber nie irgendwo war, geht auf eine aberwitzige Weltreise

Bücher haben mich so unglaublich bereichert, unterhalten, berührt; ich kann mir ein Leben ohne nicht vorstellen. Meine größte Angst im Urlaub ist, zu wenig Bücher dabei zu haben. Lieber zwei Kleider weniger und dafür zwei Bücher mehr im Koffer.

Mit jedem Buch geht eine neue Welt auf, ich liebe dieses Eintauchen in die Geschichte, in die Leben der Hauptdarsteller, allein die Neugierde auf den ersten Satz beim Öffnen, das ist so spannend!

Bücher querbeet durch alle Bereiche

Über zweieinhalb Millionen deutschsprachige Bücher gibt es. Da sind viele Schätze dabei, die es nicht in die Bestsellerlisten und Bücherstapel in den Buchhandlungen schaffen. Und solche suche ich jede Woche raus für Sie. Lieblinge und Herzensbücher, querbeet durch alle Bereiche, und wenn Sie nach den Lesen sagen: "das hat sich gelohnt", dann freue ich mich.