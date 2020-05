Wettervorhersage Bayern - Bayernwetter

Die Wettervorhersage für Samstag und die nächsten Tage

Nachts aufklarend, Abkühlung auf 9 bis 4 Grad

Das Wetter in der Nacht:

Die Nacht ist vielerorts klar oder höchstens leicht bewölkt. Die Temperaturen sinken bis zum frühen Morgen auf 9 Grad in der Untermain-Region und bis zu 4 Grad in einigen Alpentälern.

Die Aussichten bis Pfingstmontag

In den nächsten Tagen ist das Wetter zunächst teils freundlich, teils bewölkt; am Pfingstsonntag sind im Südosten Bayerns Schauer möglich. Der Pfingstmontag ist ein überwiegend sonniger Tag. In den Nächten sinken die Temperaturen auf 9 bis 5 Grad; die Höchstwerte liegen anfangs zwischen 13 und 19, am Pfingstmontag bei 19 bis 23 Grad.