Erkältung ausschwitzen Kann man eine Erkältung wirklich weg schwitzen?

Einfach schön warm einpacken und mit Wärmflasche unter der dicken Bettdecke die Erkältung ausschwitzen. Ein altes Hausmittel, das man eigentlich nie hinterfragt hat. Aber ist es wirklich so, dass man eine Erkältung einfach weg schwitzen kann? Hausärztin Anne Katrin Liem sagt dazu folgendes:

"Also das Virus, das die Erkältung verursacht, kann man nicht ausschwitzen."

Kann man eine Erkältung ausschwitzen?

Sie sagt aber auch, dass Wärme an sich bei einer Erkältung guttut, die Durchblutung wird gesteigert und dadurch werden die Schleimhäute besser durchblutet. Aber die ursächlichen Viren, die kann man leider nicht ausschwitzen, so Anne Katrin Liem.

Hilft ein Erkältungsbad?

Solange man kein Fieber hat, kann man ein Erkältungsbad nehmen. Das sollte aber nicht zu heiß sein, erklärt Liem. Das Wasser sollte nicht heißer als 39 Grad sein und man sollte sich nicht länger als 20 Minuten darin aufhalten. Nach dem Erkältungsbad sollte man sich unbedingt warm einpacken bzw. drinnen bleiben und nicht aufgeheizt nach draußen rennen, so die Hausärztin weiter. Auch warnt Allgemeinmedizinerin Anne Katrin Liem vor den ätherischen Ölen, die in Erkältungsbädern verwendet werden, so rät sie Asthmatikern von solchen Bädern eher ab.