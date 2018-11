Nussecken Rezept vom Blech - wie von der Großmutter

Zutaten Nussecken-Teig:

300 g Mehl

1 gestrichener TL Backpulver

130 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

2 Eier

130 g Margarine

mindestens 4 EL Aprikosenmarmelade

Zubereitung Teig:

Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten. Auf das Blech geben und mit der Aprikosenmarmelade bestreichen.

Zutaten Nuss-Belag:

200 g Butter

180 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

4 EL Wasser

200 g gemahlene Haselnüsse

200 g gehackte Haselnüsse

Ca. 250 g dunkler Schokoguss

Wie werden Nussecken gemacht?

Nussecken

Butter, Zucker, Vanillezucker, Wasser erwärmen und einmal kurz aufkochen lassen. Nüsse unterrühren und die Masse auf den Teig geben.

Backzeit: 30 Minuten bei 180 Grad.

Nach dem Backen das Gebäck etwas auskühlen lassen. Danach in Vierecke und diese in Dreiecke schneiden. Jeweils zwei Ecken in Schokoladenguss tauchen, abkühlen lassen und genießen!

Sie sind Fan von Naschwerk aus dem Ofen? Dann folgen Sie uns doch bei Pinterest: