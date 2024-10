Ingwer Tee So bereiten Sie Ihren Ingwertee nie wieder falsch zu

Soll man den Ingwer grob oder fein schneiden und darf das Wasser überhaupt kochend heiß sein wegen der ätherischen Öle? So bereiten Sie Ihren Ingwertee am besten zu.

Ingwertee selber machen

Gerade, wenn es im Herbst kühl und unangenehm draußen wird, wärmt so ein Ingwertee wunderbar von innen. Viele schwören auf ein Ingwer-Getränk mit Zitrone und Honig als die beste Erkältungsabwehr, andere zählen auf die unterstützende Wirkung des Getränks beim Abnehmen. Seine Scharfstoffe regen unser Immunsystem an, die ätherischen Öle von Ingwer wirken antibakteriell. Da Ingwertee in vielen Ländern der Welt getrunken wird, gibt es bereits Studien zu optimaler Ziehzeit, Wassertemperatur beim Aufgießen und der Größe der Ingwerstücke. Es ist übrigens das Rhizom der Ingwerpflanze, das als Gewürz oder Tee-Grundlage verwendet wird: "Was umgangssprachlich oft als Ingwerknolle oder -wurzel bezeichnet wird, ist tatsächlich das Rhizom der Pflanze, auch Erdspross oder Wurzelstock genannt", so das Bundeszentrum für Ernährung.

Zuallererst empfiehlt Ernährungswissenschaftlerin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern: "Frische Ingwerteezubereitungen sollten unbedingt mit sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen werden", um eventuelle Keime abzutöten. Erstaunlicherweise tut kochendes Wasser dem Gehalt an Antioxidantien keinen Abbruch. "Man kann den Ingwer in dünne Scheiben oder kleine Würfel schneiden oder ihn auf einer feinen Reibe zerkleiner – je kleiner die Ingwerstücke, desto mehr Inhaltsstoffe können in den Tee übergehen," rät das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Ingwer schälen oder nicht

Man kann den Ingwer für den Ingwertee schälen, muss es aber nicht, so das BZfE: "Die Schale ist essbar, muss also – vor allem bei biologisch angebautem Ingwer – nicht entfernt werden. Sie bietet allerdings keine gesunden Inhaltsstoffe."

Ingwer Tee Rezept

Ingwertee-Zubereitung für eine Tasse

1 Stück frischer Ingwer, walnussgroß, am besten in Bio-Qualität

spudelnd kochendes Wasser

Zitronensaft nach Belieben/zwei Scheiben einer Bio-Zitrone

Honig

In einer Tasse den möglichst kleingeschnittenen Ingwer mit spudelnd kochendem Wasser aufgießen und sechs Minuten ziehen lassen. Nach Geschmack mit Honig süßen – allerdings sollte das Getränk bis auf 40 Grad abgekühlt sein, sonst gehen die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs verloren.

Ingwertee gegen Erkältung



Je länger die Ingwerstücke im heißen Wasser ziehen, desto schärfer wird der Ingwertee. Zitronensaft oder Zitronenscheiben können mit ihrem Vitamin C-Gehalt eine sehr gute Ergänzung sein, wenn man den Ingwertee als Vorbeugung in der Erkältungszeit trinkt. Auch bei unangenehmem Völlegfühl kann ein reiner Ingwer-Aufguss wohltuend sein.