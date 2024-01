WhatsApp Aktuelles Der neue WhatsApp Kanal von BAYERN 1

Was steckt hinter "WhatsApp Aktuelles"?

Die Kanäle sind eine neue Funktion bei WhatsApp. Sie sehen wie die üblichen Chats aus. Der einzige Unterschied: Nur die Kanal-Admins (in unserem Fall sind das wir von BAYERN 1) können Nachrichten schicken. Sie können darauf mit Emojis reagieren und sie weiterleiten. Die Nachrichten werden nach 30 Tagen gelöscht. So wird auch der Speicherplatz geschont.

Whatspp Kanal BAYERN 1

So verschieden wie die Menschen in der BAYERN 1 Community, so vielfältig sind die Möglichkeiten, Inhalte von BAYERN 1 mitzuverfolgen und in Kontakt mit uns zu treten.