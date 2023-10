"Die weiße Iris": Der vierzigste Asterix-Band ist da!

Wildschwein-Konsum geht zurück

Didier Conrad zeichnet Visusversus als lange, hagere Figur: eitler Gesichtsausdruck, das Kinn markant, im dunklen Haar dicke weiße Strähnen, an der grünen Toga eine weiße Iris. Er zieht die Dorfbewohner mit seinen Sprüchen immer mehr in seinen Bann. Kaum jemand isst noch Wildschwein, weil der Fleischkonsum den Arterien zusetzt. Schmied Automatix bietet positive Schwingungen auf dem Amboss an, Verleihnix hat plötzlich - ja! - frischen Fisch im Angebot, Troubadix singt vor den Dorfbewohnern, ohne dass sich jemand an seiner Musik stört. Die spinnen, die Gallier!

Goscinny und Uderzo hätten sich immer wieder mit aktuellen Fragen der Gesellschaft beschäftigt und sie in das Dorf jener Zeit versetzt, so Fabcaro. Ihm scheine, dass Themen wie positives Denken und persönliche Entwicklung gut funktionieren könnten, sehr en vogue seien mit den ganzen Gurus. "Gleichzeitig ist das Thema zeitlos. Deshalb war es interessant, dieses Denken einem Dorf voller Gallier gegenüberzustellen, die diese Philosophie nicht teilen. Sie prügeln sich, essen und trinken gerne viel."

Voller Achtsamkeit, die Pariser!

Visusversus - charismatisch und böse zugleich - ermuntert Gutemine, nach Lutetia zu gehen. Er will sie dort gefangen nehmen lassen und Cäsar als Geisel übergeben: Wenn die First Lady in der Gewalt der Römer ist, müssen sich die unbeugsamen Gallier endlich ergeben, so der schurkische Plan. Auch deshalb sind jetzt Asterix und Obelix gefragt. Auf geht es nach Lutetia, den immer traurigeren Majestix im Schlepptau. "Die weiße Iris", hinreißend übersetzt von Klaus Jöken, schlägt auch einen schönen Bogen zum 18. Band: "Asterix und die Lorbeeren des Cäsar". Wieder gibt es Stau auf dem Weg in die Hauptstadt. Und wieder hat Gutemines Bruder Homöopatix einen schönen Auftritt.

Goscinny und Uderzo hatten immer auch ein wenig das moderne Lutetia (Paris) gezeigt. Das hätten sie jetzt auch wieder aufgenommen. Damals hätten sie das bewerkstelligt, indem sie die charakteristischen Staus in Paris zeigten. "Wir knüpfen daran an, zeigen aber auch, was sich verändert hat im Vergleich zu 'Die Lorbeeren des Cäsar'. Seit dem Erscheinen dieses Bandes Anfang der 70er ist eine Menge passiert."

Und klar: Auch in Lutetia erfreut sich die Philosophie der "Weißen Iris" großer Beliebtheit: Alle sind so dermaßen auf Motivation und Achtsamkeit aus und fahren überdies mit Rollern durch die Stadt. Ob Asterix und Obelix Gutemine aus dem Bann des Visusversus befreien und damit den Seelenkummer des Chefs zerstreuen können? Es kommt zum Showdown in einem Theater. Unter anderem erfährt man dabei: Obelix hat Lampenfieber. Großartig!

"Die Weiße Iris", der 40. Asterix-Band ist bei Egmont erschienen.