Ernte in Unterpleichfeld: Die Kraut-Hochburg lebt noch

Das laute Knacken klingt nach Frische. Lothar Wild kniet vor einem Weißkrautkopf und bricht die verwitterten, abstehenden äußeren Blätter ab. Nach ein paar gezielten Hieben mit einer Art Machete kommt eine zartgrüne Perle zum Vorschein – ein Handball-großer, etwa zwei Kilo schwerer Weißkrautkopf.

Verregneter August war die Rettung für das Kraut

Das Kraut ist reif, seit ein paar Wochen läuft die Ernte. Bisher will sich Lothar Wild nicht beschweren. Mit Gummistiefeln steht er im matschigen Acker. Es ist ein kühler Herbsttag, immer wieder regnet es. "Krautwetter" nennt es Lothar Wild – ideale Bedingungen. Vor allem die trockenen und heißen Sommernächte hätten dem Kohlgemüse nicht gut getan, der Regen im August sei aber zur rechten Zeit gekommen. Jetzt komme es darauf an, dass es nicht reinfriert. Temperaturen unter minus vier Grad schaden der Haltbarkeit, so Wild. Und genau die ist wichtig: nach der Ernte kommt das Kraut ins dunkle Kühlhaus, von wo es nach und nach weiterverarbeitet oder verschickt wird. Mehrere Monate hält das Kraut problemlos aus.

Ende der Kraut-Ära

Vor nicht allzu langer Zeit herrschte von Oktober bis in den November Hochbetrieb auf den flachen weiten Feldern um Unterpleichfeld bei Würzburg. 30 Betriebe bauten im großen Stil Industriekraut an, denn die Bedingungen sind hier ideal: nährstoffreiche Böden mit gutem Wasserhaltevermögen. Dazu gab es im Ort drei Sauerkrautfabriken. 2019 hat mit der „Unterpleichfelder Sauerkrautfabrik Wilhelm Bötsch oHG“ die letzte geschlossen, von den Krautbauern sind noch zwei übrig. „Wenn der Absatz fehlt,“ seufzt Lothar Wild, „ist das gestorben!“ Nicht nur in Unterpleichfeld geht der Weißkrautanbau zurück: Während in Bayern und Unterfranken der Anbau für Industriegemüse stetig steigt, schrumpft der Weißkohlanteil. Das belegen die Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik: waren es im Jahr 2004 in Unterfranken noch 144 Hektar, standen bei der letzten Erhebung im Jahr 2020 nur noch 86 Hektar zu Buche.

Frühe Umstellung auf Bio

Das Ende der Sauerkrautfabriken in Unterpleichfeld war nicht das Ende des Krautanbaus für Lothar Wild und seine Familie. Neben Weißkraut bauen sie auch weiteres Gemüse an und halten Schweine . Schon 1997 hatten sie sich für den Umstieg auf biologische Landwirtschaft entschieden. Keine einfache Pionierarbeit, wie sich Lothars Frau Anita Wild erinnert. Es wurde viel geredet und geunkt im Ort, aber sie sind ihrer Überzeugung treu geblieben. Heute vermarktet der „Demeter“-zertifizierte Hof sein Kraut selbst, arbeitet aber auch mit dem Lebensmitteleinzelhänder „tegut“ zusammen.