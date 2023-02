"Viel Kraftmeierei" - Analyse des Politischen Aschermittwochs

Lindner als Zugpferd für die FDP

Über den Einfluss des Parteichefs Christian Lindner urteilt Ursula Münch: "Für die Stammwähler der FDP ist er natürlich ein Zugpferd". Aus Berlin bringe er jedoch sein Problem mit nach Bayern: "Insgesamt hat er die Bürde, dass er das, wofür die FDP steht, nicht einlösen kann."

Bayern SPD ohne Unterstützung aus Berlin

In Vilshofen, wo im 16. Jahrhundert erste Reden auf dem Viehmarkt geschwungen wurden, ist der Spitzenkandidat Florian von Brunn Hauptredner. Dabei muss er ohne die gewohnte Prominenz aus der Bundespartei auskommen. Politikwissenschaftlerin Ursula Münch wundert es, dass niemand aus Berlin gekommen ist. Sie hält die Entscheidung für einen taktischen Fehler: "Man hat dem politischen Aschermittwoch nicht die richtige Bedeutung beigemessen."

Zu viel Kraftmeierei

Bis zur Landtagswahl im Oktober ist es noch lang hin. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch hofft, dass der Wahlkampf nicht im Stil des politischen Aschermittwochs weitergeht: Das wäre zu viel Kraftmeierei und zu wenig tatsächliche Argumente. "An einem Tag in Ordnung, aber bitte nicht mehr", so Münch im BR-Politikmagazin Kontrovers.

Die geplante Wahlrechtsreform und der XXL Bundestag

Auch zur geplanten Wahlrechtsreform äußert sich Münch. Der Bundestag soll schrumpfen - wodurch allerdings einige direkt Gewählte ihren Platz verlieren können. Die Demokratie nehme dadurch allerdings keinen Schaden, erklärt die Politikwissenschaftlerin. "Es ist eine gewisse Ungerechtigkeit, es wird vor allem in den Großstädten eine Rolle spielen, kann da die CSU treffen", so Münch. „Auf der anderen Seite bekommt man dafür ein relativ leichtes Wahlsystem, das die Bürgerinnen und Bürger besser verstehen." Und: Man bekomme so den kleineren Bundestag.

Video: Wahlrechtsreform - Weniger direkte Demokratie wagen?