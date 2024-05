Nahost-Ticker: Israelisches Militär rückt weiter vor

07.21 Uhr: Israelisches Militär rückt weiter vor

Das israelische Militär ist am Wochenende im Norden des Gazastreifens vorgerückt und hat zugleich den Druck auf Rafah im Süden verstärkt. Panzer wurden am Sonntag in den Ostteil von Dschabalia im Norden geschickt. Am Samstag hatte das israelische Militär erklärt, der Einsatz sei notwendig, um zu verhindern, dass sich Hamas-Kämpfer dort wieder neu aufstellen. Auch nach Al-Seitun und Al-Sabra wurden Panzer entsandt, beides sind Vororte von Gaza-Stadt im Norden des Palästinensergebietes. Die geplante Großoffensive Israels in der Stadt Rafah will die US-Regierung zwar nicht unterstützen, davon abgesehen sicherte sie dem Verbündeten aber erneut ihren Rückhalt zu.

04.41 Uhr: Israel gedenkt seiner getöteten Soldaten

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog hat am alljährlichen Gedenktag für die getöteten Soldaten und Terroropfer des Landes den Selbstbehauptungswillen Israels unterstrichen. "Ich erinnere uns und die gesamte Welt daran: Wir wollten niemals diesen schrecklichen Krieg. Nicht diesen und nicht seine Vorgänger", sagte er am Sonntagabend auf der zentralen Feier an der Klagemauer in Jerusalem. "Aber so lange unsere Feinde uns zerstören wollen, werden wir das Schwert nicht niederlegen."

00.30 Uhr: Israel eröffnet neuen Übergang für Hilfsgüter zum Norden des Gazastreifens

Israel hat die Öffnung eines neuen Übergangs zum Norden des Gazastreifens bekanntgegeben. Laut israelischer Armee sei dies Teil der Maßnahmen zur "Ausweitung der Hilfsrouten in den Gazastreifen", insbesondere in den Norden des Palästinensergebiets. Zudem seien im südisraelischen Hafen Aschdod im Auftrag des UN-Welternährungsprogramms (WFP) Dutzende Lastwagen abgewickelt worden, die Mehl liefern sollten.