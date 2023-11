Probleme mit der Post: Freyung muss Stadtjubiläum verschieben

Dass ein Festakt verschoben werden muss, kommt schon mal vor. Dass Verzögerungen bei der Postzustellung der Grund dafür sind, ist eher selten. Genau das ist allerdings in Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau passiert.

1.000 Einladungen nicht angekommen

Am 3. Dezember 1953 wurde Freyung zur Stadt erhoben. Das 70-jährige Jubiläum hätte jetzt im Kursaal groß begangen werden sollen – unter anderem mit einem Gottesdienst und der Festrede, gehalten von Uwe Brandl, dem Präsidenten des Bayerischen Gemeindetags. Die Freyunger Stadtverwaltung hatte dazu per Post mit Stempel vom 16. November etwa 1.000 Einladungen verschickt.

Anfang der Woche habe man bemerkt, dass diese nur ganz vereinzelt angekommen seien, so Stadtsprecher Michael Pradl zum BR. Auch die Freyunger Lokalredaktion der Passauer Neuen Presse – Luftlinie nur 300 Meter vom Rathaus entfernt – hat die Einladung erst am heutigen Mittwoch bekommen und die ungewöhnliche Geschichte als erste veröffentlicht (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Stellungnahme der Post steht noch aus

Das Problem liegt bei Zustellungsschwierigkeiten der Deutschen Post, so Pradl. Wo genau die Verzögerung entstanden sei, habe ihm ein Postsprecher nicht erklären können. Weil es sich nicht um Einschreiben handle, sei es auch schwierig, nachzuvollziehen, wo die Einladungskarten gerade liegen. Der BR hat die Pressestelle der Post um eine Stellungnahme gebeten. Sie liegt noch nicht vor.

Wie auch immer: Das Stadtjubiläum wird auf kommendes Jahr verschoben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Pradl: "Für uns ist das natürlich sehr unangenehm. Und aufwendig: Wir müssen über unsere Verteiler – sozusagen auf dem kleinen Dienstweg – alle angeschriebenen Gäste auf dem Laufenden halten. Die Absage des Termins am Sonntag war nicht das große Problem." Es sei übrigens eine Wiederholung der Geschichte, so der Stadtsprecher. Die Stadterhebung Freyungs fand zwar im Dezember 1953 statt, wurde aber auch erst im Juni 1954 offiziell gefeiert – dazu würde die Verschiebung also zumindest passen.

Vermehrt Probleme bei der Deutschen Post

Die Deutsche Post hatte in letzter Zeit mehrfach Probleme. So gab es immer wieder Vorfälle, bei denen Postboten die Sendungen nicht korrekt zugestellt haben, sondern einfach verschwinden ließen – zuletzt in München, Bayreuth und in den Landkreisen Regensburg und Fürstenfeldbruck. Außerdem wollte die Deutsche Post das Briefporto vorzeitig erneut erhöhen, scheiterte mit diesem Plan aber. Derzeit wird diskutiert, ob die Postzustellung künftig nur noch an fünf Tagen in der Woche möglich sein wird oder ob die Post Standardbriefe langsamer zustellen darf.

Grundsätzlich gilt laut Verbraucherzentrale: Die Deutsche Post AG ist gesetzlich dazu verpflichtet, dass im Jahresdurchschnitt 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland am nächsten Tag ankommen. Nach zwei Tagen müssen 95 Prozent der Briefsendungen ausgeliefert werden.