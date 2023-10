AfD-Bundeschef Chrupalla im Krankenhaus – was wir bisher wissen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Nach Angaben der AfD wird ihr Bundesvorsitzender Tino Chrupalla nach einem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Chrupalla sei ansprechbar, sagte ein Parteisprecher. Bislang sind die Hintergründe unklar. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt bestätigte auf BR24-Anfrage nicht, dass es einen Angriff gegeben habe.

In den sozialen Netzwerken gibt es viele Mutmaßungen und Spekulationen. Was wir bisher wissen – und was nicht.

Was ist mit Chrupalla bei der AfD-Kundgebung passiert?

Am Mittwochnachmittag wollte AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, auch einer von zwei AfD-Fraktionschefs im Bundestag, in Ingolstadt bei einer Kundgebung kurz vor der bayerischen Landtagswahl auftreten. Vor seiner Rede musste er hinter der Bühne medizinisch versorgt werden. Das teilte die Polizei mit. Im Anschluss sei Chrupalla ins Krankenhaus gebracht worden. Eine "offensichtliche Verletzung" sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen.

Was sagt die AfD?

Ein Sprecher der Partei sprach von einer "Einstichstelle". Chrupallas Körper werde im Krankenhaus auf Substanzen untersucht, die Nacht über habe man ihn intensivmedizinisch überwacht. Offiziell bestätigt ist das nicht. In den sozialen Netzwerken und AfD-nahen Foren kursiert die These, Chrupalla habe einen anaphylaktischen Schock erlitten. Sofern das stimmt, wäre es lebensbedrohlich gewesen.

Die örtlichen Direktkandidaten der AfD, die an der Veranstaltung in Ingolstadt dabei waren, sprachen von einem "Angriff" auf Chrupalla. Es habe sich nicht um einen Schwächeanfall gehandelt. Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion erklärte, vor Chrupallas Rede sei es in einer Menschenmenge zu dem Vorfall gekommen. Klar ist: Chrupalla hat alle Termine für diesen Donnerstag abgesagt. Bayerns AfD-Landeschef Stephan Protschka erklärte, Chrupalla werde im verbleibenden Wahlkampf bis Sonntag "wohl keine Auftritte mehr wahrnehmen können".

Was sagt die Polizei?

Die Polizei ermittelt. Nach wie vor liegen keine Hinweise auf einen tätlichen Angriff vor. Das erfuhr BR24 aus Ermittlerkreisen. Die Polizei hat demnach keine Spritzen vor Ort entdeckt, sondern lediglich zwei Pin-Nadeln vor Ort gefunden. Diese seien aber nichts Ungewöhnliches in einer Örtlichkeit, an der in den vergangenen Tagen mehrere Wahlkampf-Veranstaltungen abgehalten wurden.

Zudem hat laut Ermittlerangaben der Personenschutz von Chrupalla keinen Angriff wahrgenommen. Chrupalla habe nicht von einem Stich, sondern von einem Druckschmerz im Oberarm gesprochen. Bei genauerem Hinsehen im Klinikum sei eine kleine Hautverletzung oder Blessur zu sehen, die aber nicht zwangsläufig von einem Stich kommen müsse. Die Ergebnisse von Chrupallas Bluttests im Krankenhaus liegen demnach noch nicht vor.

Die Polizei startete am Mittwochabend einen Zeugenaufruf. Sie bat Besucher der AfD-Kundgebung, den Ermittlern Fotos oder Videos der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Auf der Veranstaltung auf dem Ingolstädter Theaterplatz haben sich der AfD zufolge rund 250 Personen befunden.

Was sagt die Staatsanwaltschaft?

Ähnlich wie die Polizei äußerte sich am Vormittag eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Einen Angriff bestätigte sie nicht. Die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Dafür genüge ein Anfangsverdacht, betonte die Sprecherin. Es gebe demnach bisher keine Tatverdächtigen. Laut ihr werden derzeit Zeugen vernommen. Im Laufe des Vormittags will die Staatsanwaltschaft weitere Informationen veröffentlichen.