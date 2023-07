Sturm wirft Bäume an Innpromenade und Donaulände in Passau um

Ein heftiger Sturm hat am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet von Passau mehrere Bäume umgeworfen. Es wurde niemand verletzt. Auch in anderen Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz gab es einzelne Unwetter.

Hagel und starker Wind in Passau

An der Innpromenade in der Passauer Stadtmitte stürzten unmittelbar neben dem Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus zwei Bäume um. Einer der Bäume fiel auf eine Parkbank. Auch an der Donaulände fällte der Sturm einen Baum, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Im Stadtteil Eggendobl am nördlichen Donauufer fiel ein Baum auf eine Garage. Dort war die Feuerwehr auch am Abend noch damit beschäftigt, die Unfallstelle abzusichern und das Geäst beiseite zu räumen.

Das Unwetter mit Sturm und Regen war laut Polizei um kurz nach 16 Uhr über die Stadt gezogen. Aus der Gemeinde Thyrnau, östlich von Passau, wurde heftiger Hagelschlag gemeldet. Hier mussten Polizei und Feuerwehr aber nicht eingreifen.

Vereinzelte Unwetter in der Region

Auch in anderen Regionen in Niederbayern und der Oberpfalz gab es am Nachmittag einzelne Gewitter. In Straubing hagelte es einig Minuten lang. Schäden sind hier nicht bekannt.

Südlich und östlich von Regensburg fielen Hagel und Graupel. Gärten und Straßen - wie unter anderem die A93 - waren örtlich mit einer weißen Schicht bedeckt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen und Unfällen kam es laut Polizei aber nicht.

Am Abend zogen neue Regenbänder unter anderem über die Oberpfalz zwischen Neumarkt und Weiden sowie über das westliche Niederbayern hinweg.